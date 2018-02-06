BU KAĞIT FABRİKASI ÇEVRECİ ÖZELLİĞİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Kahramanmaraş Kağıt Fabrikası, "KMK Paper" markasıyla 7 farklı üretimle oluklu, temizlik, masura ve inşaat kağıtlarıyla müşterilerine hizmet veriyor.

AR-GE MERKEZİ 6 FARKLI DEPARTMANDA ÇALIŞACAK

Kahramanmaraş Kağıt Sanayi Yönetim Kurulu Üyesi Sıddık Ciğer, kağıt sektöründe enerji verimliliği, yeni ürünler ve çevre koruma projelerinin gerçekleşeceği Ar-Ge merkezinin 6 farklı departmanda çalışacağını söyledi. Ciğer, "Sürdürülebilir ekonominin gerekliliklerinden olan inovatif çalışmaları daha düzenli bir formatta ve sistematikte yapabilmek için Ar-Ge çalışmalarının bir çatı altında toplanması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu mesnetlerin hepsi bir arada düşünülerek bünyemizde ayrı tahsis edilen Ar-Ge merkezimiz Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından 13 Aralık 2017 tarihinde yeterlilik belgesini alarak resmi kimliğini kazanmıştır. Ar-Ge merkezimizde 6 farklı departmanda çalışmalarımız devam edecek olup proses tasarımı, kâğıt ürünleri ve yeni ürün geliştirme, enerji verimliliği ve çevre koruma konularında projeler gerçekleştirilecektir. Şimdilik merkez bünyesinde toplam 20 personel görev almaktadır. Firmamız üniversite ve diğer Ar-Ge merkezleriyle olan iş birliklerini sağlayarak hem sektörel hem de akademik anlamda kağıt sektörünün gerekliliklerini sıkı takip etmektedir" şeklinde konuştu.

Birçok projenin başarıyla tamamladıklarını ve şu anda da bir uluslararası ve 2 tane de ulusal olmak üzere devam eden projeleri bulunduğunu hatırlatan Ciğer, "Devletimizin 2023 hedeflerine uygun olarak çalışan firmamız gelecekte sektördeki yerini korumayı hedefleyerek Cumhurbaşkanlığımızın sıfır atık ve döngüsel ekonomi projeleri kapsamında yatırımlarına devam edecektir" dedi.