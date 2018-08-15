Bu belge olmadan antrenörlük yapılamayacak

Türkiye genelinde eş zamanlı olarak 4 gün önce başlayan Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Antrenörlük İntibak Eğitimi, dün sona erdi. Malatya’da da İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde verilen bu eğitime toplan 78 usta öğretici katıldı. Birçok branştan eğitim alan usta öğreticiler, eğitim sonunda renkli halk oyunu gösterisi yaparak, toplu fotoğraf çekinmeyi de ihmal etmedi. Eğitimin önemi hakkında BUSABAH gazetesine konuşarak bir değerlendirmede bulunan Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Ulusal Hakemi Soner Yolal, önemli açıklamada bulundu.

İntibak eğitimlerinin Malatya ve Türkiye’deki usta öğreticilerin antrenörlük belgesi alıp, bu belgeyle çalışma maksadıyla yapıldığını ifade eden Yolal, bu eğitime müracaat eden usta öğretici sayısının 78 olduğunu söyledi.

GEÇİŞ SEMİNERİ

Bu eğitime katılamayan kursiyerlerin telafi eğitimlerine katılabileceklerini belirten Yolal, “İntibak eğitimimizin bugün son günüydü. 21 Ağustos ile 3 Eylül arasında tekrar bir telafi eğitimi yapacağız. Bu kursa katılamayan arkadaşlarımız o kursa müracaat edecekler. Bu kursla arkadaşlarımız okullarda, spor salonlarında antrenörlük yapabilecek. Daha önce usta öğretici olarak görev yapan arkadaşlarımız Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nün kapsamındaydı, şimdi Gençlik Spor Bakanlığı’na aktarıldı. Bu yüzden bu arkadaşlarımız antrenörlük belgesini alabilmek için bir intibak eğitimi yaptık. Buna geçiş semineri desek daha doğru olur” şeklinde konuştu.

EDİNİLEN BİLGİLER ÖĞRENCİLERE AKTARILACAK

Eğitim sonunda kursiyerlerin sınava tabi tutulacaklarını kaydeden Yolal, şunları dile getirdi:

“Bu belge olmadan usta öğreticilerimiz antrenörlük yapamayacaklar. Görev alamayan arkadaşlarımızın ise bir maaşı olmayacak. Bu belgeyle Halk Eğitim Merkezi’nin açacağı kurslara, okullara hoca gönderilecek. Bu hocaların da antrenörlük belgesine sahip olmaları gerekiyor. Bu donanıma, bu bilgiye sahip olmaları lazım. Buradan alınan eğitimin öğrencilere aktarmaları gerekiyor. Bu eğitime katılan usta öğreticiler Malatya’dan katıldığı gibi, çevre illerden de katıldılar. Bu eğitim Türkiye’nin 81 ilinde 4 gün önce eş zamanlı başladı ve eş zamanlı olarak tamamlandı. Arkadaşlarımız ölçme ve değerlendirme sınavına tabi tutulacaklar.” busabahmalatya.com