BOSTANCIK’TA SU MAĞDURİYETİ SONA ERDİ

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğünün Malatya merkez ve ilçelerindeki altyapı çalışmaları sürüyor. Bu doğrultuda Arapgir ilçesinin Bostancık Mahallesi’ne bin 400 metrelik içme suyu hattı inşa edildi.

Bostancık Mahallesi’nin su sorununu çözüme kavuşturduklarını kaydeden MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu, “İçme suyu sıkıntısı yaşayan mahallelerimizde çalışmalar yapıyoruz. Arapgir ilçemizin Bostancık Mahallesi’nin su sorununu çözüme kavuşturduk. Mahallemize bin 400 metrelik içme suyu hattı inşa ettik. Malatya genelinde ve Arapgir’de çalışmalarımız devam ediyor. Daha sağlıklı ve modern bir altyapı inşa etmek için çalışıyoruz. Emeği geçen ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” sözlerini kaydetti.

SU SORUNU…

Mahallelerindeki su sorununun ortadan kaldırılmasından dolayı MASKİ’ye teşekkür eden Bostancık Mahallesi Muhtarı Mehmet Güner, “MASKİ tarafından mahallemize sondaj vurularak su temin edildi ve bin 400 metrelik içme suyu şebeke hattı inşa edildi. Böylelikle su evlerimize kadar getirildi. Daha önceden su sorunumuz vardı, çok mağdurduk. 130 haneden oluşan mahallemizde su sorunu MASKİ tarafından giderildi, Allah razı olsun. Bu çalışmalarından dolayı emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum” diye konuştu. busabahmalatya.com