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Boşanmış anneler çocuklarına kendi soyadını verebilecek

Boşanma sonrasında çocukların, annenin soyadını alabileceği kararı resmen açıklanırken, Avukat Sinem Hacıeminoğlu, “Hukuk camiası için tarihi bir karar” ifadelerini kullandı.9 Nisan 2018 tarihinde tarihi bir karar imza atan Yargıtay,...

Boşanmış anneler çocuklarına kendi soyadını verebilecek

Boşanma sonrasında çocukların, annenin soyadını alabileceği kararı resmen açıklanırken, Avukat Sinem Hacıeminoğlu, “Hukuk camiası için tarihi bir karar” ifadelerini kullandı.9 Nisan 2018 tarihinde tarihi bir karar imza atan Yargıtay,...

12 Nisan 2018 Perşembe 11:22
Boşanmış anneler çocuklarına kendi soyadını verebilecek

Boşanma sonrasında çocukların, annenin soyadını alabileceği kararı resmen açıklanırken, Avukat Sinem Hacıeminoğlu, “Hukuk camiası için tarihi bir karar” ifadelerini kullandı.

9 Nisan 2018 tarihinde tarihi bir karar imza atan Yargıtay, eşler arasında yaşanan boşanmanın ardından reşit olmayan çocukların velayeti anneye verildiği takdirde çocukların annenin soyadını alabileceğine karar verdi. Konuyu değerlendiren Avukat Sinem Hacıeminoğlu, “Boşanma neticesinde çocuğun velayetinin anneye verilmesi durumunda annenin kendi soyadını çocuğa verebileceği ve bunun aile mahkemesinden talep edilebileceği kararı verildi. Bu hukuk camiası için örnek ve tarihi bir karar” dedi.

Sürecin 2011 yılında başladığını belirten Hacıeminoğlu, “Aslında Anayasa Mahkemesi 2011 yılında boşanmaların ardından çocuklara babanın soyadı verilmesi hükmünü iptal etmişti. Diyarbakır Aile Mahkemesinden verilen bir karar üzerine Anayasa Mahkemesine yapılan bireysel başvurudan sonra Anayasa Mahkemesi tarafların eşit olduğunu göz önüne alarak kararın tekrar değerlendirilmek üzere ilk derece mahkemesine gönderilmesine karar verdi. Yargıtay’a gelen uyuşmazlık sonucunda 2. Hukuk Dairesi velayet hakkının anneye verildiği takdirde kadının müracaatta bulunup çocuğa kendi soyadını vereceği yönünde karar verdi” diye konuştu.

“Eşitlik için önemli adım”

Alınan kararın kadın-erkek eşitliği konusunda çok değerli olduğunu belirten Sinem Hacıeminoğlu, “Bu kararı zafer olarak nitelendirmek doğru değildir. Artık mahkemeler ve Türk Medeni Kanunu, kadın-erkek eşitliğini sağlama yoluna gitmiştir. Kadın ve erkeğin, evlilikte, boşanmada, velayet hakkının kullanılmasında, kadının kendi soyadını kullanmasında bir eşitlik sağlandığı kanaatindeyim. Ayrıca çocuk reşit değil ve velayet annedeyse eski boşanmalarda da bu karar geçerli olacak. Boşanma işlemi geçmişte de gerçekleşmiş olsa kadın müracaatta bulunup çocuğuna soyadını verebilecek” ifadelerini kullandı.

“Çocuğun yararına olacak”

Alınan kararın ardından değişecek olan soyadların karışıklığa yol açmayacağını savunan Hacıeminoğlu, “Nüfus kayıtlarıyla bilgilerimiz güvence altında. Çocuğun nüfus kağıdında yine babasının adı yazacak. Bunun herhangi bir sorun oluşturmayacağına, aksine çocuğun yararına olacağına inanıyorum. Çocuğun resmi konularda yapılan işlemlerde daha fazla kolaylık sağlayacak. Eski düzenlemeye göre velayetin anneye verilmesi durumunda eğer baba çocuğu arayıp sormuyorsa, çocukla bağlantısını kesmişse okul durumunda soyadı çocuk için problem teşkil edebilir. Çocuğun okul durumunda anne sürekli nüfus kaydı getirmek zorunda kalabilir. Bu tür ihtilaflar da bu kararla bertaraf edildi” dedi.
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