Boş meraları ağaçlandıralım

Orman İşletme Müdürlüğü, hayvan varlığı olmayan meralara talip. Kimsenin faydalanmadığı meraların kendilerine verilmesi halinde buraları ağaçlandırabileceklerini dile getiren Elazığ Orman Bölge Müdürü Ziya Polat, önemli açıklamalarda bulundu.

Tarım ve Orman Bakanlığı ayrı bakanlıkken o dönemde protokolleri olduğunu hatırlatan Bölge Müdürü Polat, bir köydeki meraları 3’e ayırdıklarını söyledi.

İHTİYACA GÖRE KULLANILMALI

Orman ve meraların vatandaşların doğal kaynakları olduğunu belirten Polat, “İyi meraları beraber ıslah, orta zayıf meraları ıslah edelim, buralarda ot ekimleri, taş toplama gibi işlemleri yapıldıktan sonra biz de bunun yanında meralardaki hayvanlar için sıvatlar, gölgelikler yapalım dedik. Zayıf meralar erozyona maruz kalmış, üst toprak taşınmış, taşınma ve oyuntunun hala devam ettiği yerler, hayvan varlığı olmayan yerler bize tahsis ederlerse biz buraları ağaçlandırmaya talibiz. Orman da, mera da bu milletin doğal kaynakları. Bunları dengeli, ihtiyaca göre kullanılmalı. Bir köyde hayvan varlığı varsa, meşe alanlarımızda otlatma planlarımızla oradaki vatandaşlarımızın hayvanlarını otlatma amaçlı faydalanmasına imkân veriyoruz. Bu güne kadar Malatya’da ağaçlandırma çalışmaları dışında hayvan zararı oluşmayacak yerlerde hiçbir vatandaşımıza otlatma tutanağı tutmadık, otlatma cezası vermedik. Ve bununla ilgili otlatma planları da yaptık. Genelde vatandaşlar kullanıyor” diye konuştu.

ORMAN İNSANLARIN DOĞAL DEĞERİ

“Meşenin yoğun olduğu Pütürge, Doğanşehir gibi ilçelerimizde meşe alanları, ormanlık alanlarımız mera olarak kullanılıyor” diyen Polat, sözlerine şöyle devam etti:

“Bakanlıklar birleşti inşallah bu işler daha rahat koordine edilecek. İlimizin Valisi, belediye başkanımız ve yerel halkla birlikte hayvan varlığı olmayan meraların, mera olarak mı kalsın yoksa buraların ağaçlandırma olması anlamında ortak bir karar verip burayı ağaçlandıracağız. Orman insanların doğal değeri. Bir yerde orman oluşturmak oradaki insanların faydalanabileceği bir iş. Tarım ve Orman Bakanlığının birleşmesiyle yeni bir yol haritası çizilerek, mutlak suretle, orada yaşayan halkın da istekleri göz önünde bulundurarak çalışmaya devam edeceğiz. Bu konuda Sayın Valimizin de iradesi var. Bizlere bu konuda zaman zaman direktifleri oluyor. Yeni sistemle bu işlerin daha kolay yürüyeceğini düşünüyoruz. Malatya’da ağaçlandırma çalışmalarımızı bu hızla ve bu ortalamayla devam ettirmek istiyoruz. Boş olan, hiç kimsenin faydalanmadığı yerler bize tahsis edilirse biz buraları ağaçlandırırız.” busabahmalatya.com