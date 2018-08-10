Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 34°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
97336
ALTIN
230.586
DOLAR
5.9129
STERLİN
7.5133
EURO
6.7758

Boş meraları ağaçlandıralım

Hayvan varlığının bulunmadığı meralara talip olduklarını ifade eden Elazığ Orman Bölge Müdürü Ziya Polat, “Boş olan, hiç kimsenin faydalanmadığı yerler bize tahsis edilirse biz buraları ağaçlandırırız” dedi.

Boş meraları ağaçlandıralım

Hayvan varlığının bulunmadığı meralara talip olduklarını ifade eden Elazığ Orman Bölge Müdürü Ziya Polat, “Boş olan, hiç kimsenin faydalanmadığı yerler bize tahsis edilirse biz buraları ağaçlandırırız” dedi.

10 Ağustos 2018 Cuma 14:40
Boş meraları ağaçlandıralım

Orman İşletme Müdürlüğü, hayvan varlığı olmayan meralara talip. Kimsenin faydalanmadığı meraların kendilerine verilmesi halinde buraları ağaçlandırabileceklerini dile getiren Elazığ Orman Bölge Müdürü Ziya Polat, önemli açıklamalarda bulundu.

 Tarım ve Orman Bakanlığı ayrı bakanlıkken o dönemde protokolleri olduğunu hatırlatan Bölge Müdürü Polat, bir köydeki meraları 3’e ayırdıklarını söyledi.

İHTİYACA GÖRE KULLANILMALI

Orman ve meraların vatandaşların doğal kaynakları olduğunu belirten Polat, “İyi meraları beraber ıslah, orta zayıf meraları ıslah edelim, buralarda ot ekimleri, taş toplama gibi işlemleri yapıldıktan sonra biz de bunun yanında meralardaki hayvanlar için sıvatlar, gölgelikler yapalım dedik. Zayıf meralar erozyona maruz kalmış, üst toprak taşınmış, taşınma ve oyuntunun hala devam ettiği yerler, hayvan varlığı olmayan yerler bize tahsis ederlerse biz buraları ağaçlandırmaya talibiz. Orman da, mera da bu milletin doğal kaynakları. Bunları dengeli, ihtiyaca göre kullanılmalı. Bir köyde hayvan varlığı varsa, meşe alanlarımızda otlatma planlarımızla oradaki vatandaşlarımızın hayvanlarını otlatma amaçlı faydalanmasına imkân veriyoruz. Bu güne kadar Malatya’da ağaçlandırma çalışmaları dışında hayvan zararı oluşmayacak yerlerde hiçbir vatandaşımıza otlatma tutanağı tutmadık, otlatma cezası vermedik. Ve bununla ilgili otlatma planları da yaptık. Genelde vatandaşlar kullanıyor” diye konuştu. 

ORMAN İNSANLARIN DOĞAL DEĞERİ

“Meşenin yoğun olduğu Pütürge, Doğanşehir gibi ilçelerimizde meşe alanları, ormanlık alanlarımız mera olarak kullanılıyor” diyen Polat, sözlerine şöyle devam etti:

“Bakanlıklar birleşti inşallah bu işler daha rahat koordine edilecek. İlimizin Valisi, belediye başkanımız ve yerel halkla birlikte hayvan varlığı olmayan meraların, mera olarak mı kalsın yoksa buraların ağaçlandırma olması anlamında ortak bir karar verip burayı ağaçlandıracağız. Orman insanların doğal değeri. Bir yerde orman oluşturmak oradaki insanların faydalanabileceği bir iş. Tarım ve Orman Bakanlığının birleşmesiyle yeni bir yol haritası çizilerek, mutlak suretle, orada yaşayan halkın da istekleri göz önünde bulundurarak çalışmaya devam edeceğiz. Bu konuda Sayın Valimizin de iradesi var.  Bizlere bu konuda zaman zaman direktifleri oluyor.  Yeni sistemle bu işlerin daha kolay yürüyeceğini düşünüyoruz. Malatya’da ağaçlandırma çalışmalarımızı bu hızla ve bu ortalamayla devam ettirmek istiyoruz. Boş olan, hiç kimsenin faydalanmadığı yerler bize tahsis edilirse biz buraları ağaçlandırırız.” busabahmalatya.com

MUTLU SARIGÜL

Anahtar Kelimeler:
Boş MeraAğaçlandırma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Köprüağzı Caddesi değişiyor
Köprüağzı Caddesi değişiyor
Malatya'da feci kaza : 2 ağır yaralı
Malatya'da feci kaza : 2 ağır yaralı
MUMCU DOĞANŞEHİR’DE İNCELEMELERDE BULUNDU
MUMCU DOĞANŞEHİR’DE İNCELEMELERDE BULUNDU
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim