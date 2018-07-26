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Boğulma vakalarına karşı uzmanlar uyarıyor

Sıcak havaların etkisiyle birçok kişi serinlemek amacıyla deniz, göl, akarsu, dere veya havuzdan yararlanırken, sahil yörelerinde cankurtaran eğitimi almış kişilerin görevlendirilmesi gerektiğini belirten uzmanlar, yeterli yüzme eğitimi almadan, bilinçsizce yüzmeye çalışmanın ölümle sonuçlanabildiğini vurguluyor.

Boğulma vakalarına karşı uzmanlar uyarıyor

Sıcak havaların etkisiyle birçok kişi serinlemek amacıyla deniz, göl, akarsu, dere veya havuzdan yararlanırken, sahil yörelerinde cankurtaran eğitimi almış kişilerin görevlendirilmesi gerektiğini belirten uzmanlar, yeterli yüzme eğitimi almadan, bilinçsizce yüzmeye çalışmanın ölümle sonuçlanabildiğini vurguluyor.

26 Temmuz 2018 Perşembe 12:37
Boğulma vakalarına karşı uzmanlar uyarıyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) istatistiklerine göre, sadece 2017 yılında 54 boğulma olayı gerçekleşirken, bu vaka sonucu 49 kişi hayatını kaybetti. Bu yıl 1 Haziran-4 Temmuz tarihleri arasında ise 30 kentte 29’u çocuk 50 kişi hayatını kaybetti.

İLK YARDIMA YETKİLİ KİŞİLER MÜDAHALE ETMELİ

İlk ve Acil Yardım Programı Öğretim Görevlisi Nursun Üstünkarlı, “Suda boğulmanın ilk dakikalarında nefes borusunun kasılması sonucu suyun akciğerlere kaçışı engellenir; ancak sonrasında gelişen bilinç kaybı nedeniyle soluk borusu gevşer ve akciğerlere su dolmasına müsaade eder. Bunun sonucu ölüme dek varmaktadır. Bu durumda hemen 112 aranmalı. Kişiye ulaşmaya çalışılmalı. Kurtarıcı kendi güvenliğini sağlamalı ve tedbirli olmalı. Öncelikle suya girmek yerine ip, bot, can yeleği gibi yardımcı ekipman kullanılmalı. Eğer kişiyi yüzerek çıkarmak gerekiyorsa, yardım edecek kişi güçlü ve yeteneklerinin yeterli olduğundan emin olmalı. Can yeleği giyilmeli. Kurbanın arkasına sakin bir şekilde yaklaşılmalı, aksi takdirde kurbanın paniklemesi sonucu kurtarıcı da boğulabilir. Kurbanın koltuk altlarından, çene altından ve boyundan desteklenerek başı suyun dışına çıkarılmalı. İlk yardıma yetkili kişiler müdahale etmeli” şeklinde konuştu. busabahmalatya.com

İHA

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Boğulma VakalarıUzmanlarUyarı
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