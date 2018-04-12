Böbrek nakli ile sağlığına kavuştu

Çanakkale’de, 10 yıldır böbrek yetmezliği mücadelesi veren 40 yaşındaki Barış Çalışkan, kendisine nakledilen böbrek ile tekrar sağlığına kavuştu.

Merkez’e bağlı Kumkale köyünde yaşayan Barış Çalışkan’ın, 2000 yılındaki doğumu sırasında hipertansiyon oluştu. Hipertansiyona bağlı olarak 2008 yılına kadar tedavi gören Barış Çalışkan’ın böbrekleri zarar gördü. Böbreklerde oluşan rahatsız nedeniyle 7 yıl boyunca ilaç tedavisi uygulanan Barış Çalışkan’a 2015 yılında böbrek yetmezliği tanısı koyuldu. 3 yıl boyunca diyalize giren Barış Çalışkan, böbrek nakli için Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi (ÇOMÜ) Organ Nakil Merkezi’ne başvurdu.

Çan ilçesinde, 30 Mart günü geçirdiği beyin kanaması sonucu tedavi gördüğü hastanede 3 Nisan’da beyin ölümü gerçekleşen Zefure Saat’in ailesi organlarını bağışlama kararı aldı. ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi tarafından operasyonla alınan böbrek 3 saat süren operasyonun ardından Barış Çalışkan’ın sağ böbreğine nakledildi. Çalışkan, sağlığına kavuştu.

ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi Müdürü Doç. Dr. Cabir Alan, Barış Çalışkan’da, 2000 yılında doğum sırasında hipertansiyon ortaya çıktığını söyledi. Tansiyon’un kontrol altına alınamadığı zaman organ hasarlarına yol açabilen ciddi bir hastalık olduğunu belirten ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi Müdürü Doç. Dr. Cabir Alan, "Barış hanımda doğumdan sonra 8 yıllık bir sürecin ardından böbreklerde hasar olduğu saptanmış ve tedavi altına alınmış. Belli bir yere kadar devam eden tedavinin ardından Barış hanım’a 2015 yılında böbrek yetmezliği tanısı kondu. 2017 yılı Kasım ayında böbrekleri tamamen iflas etti. Diyalize bağlama kararı verildi. Bu süreçte organ nakil merkezimize kaydını yaptırdı. Kayıt yaptırdıktan sonra kendisine bir böbrek çıktı. Ancak il dışında olduğu için böbrek nakli yapılamadı. Son olarak da geçtiğimiz hafta 3 Nisan günü Çanakkale’de ikamet eden bir vatandaşımızın beyin ölümü gerçekleşti. Yakınları organlarını bağışladı. Bakanlığın verdiği listede Barış hanım 1’inci sıradaydı. Doku ve uyum testlerinin ardından böbrek nakli gerçekleştirildi. 3 saat süren ameliyat sırasında ve sonrasında herhangi bir problem yaşanmadı" dedi.

Organ bağışı gerçekleştiren aile’ye teşekkür eden Barış Çalışkan ise, "Umudum kalmamıştı. En son geçen hafta hastaneye gelmiştim. ’Bir daha gelmeyeceğim’ demiştim. Bir gün sonra organ nakil biriminden gelen telefonla hem çok şaşırdım, hem de çok sevindim. Bugünüme şükürler olsun. Sağlığıma kavuştum. Çok rahatım. Allah kimseye böyle bir şey yaşatmasın" diye konuştu.