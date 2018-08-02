Bitlis Valisi Malatya’yı ziyaret etti

Vali Ustaoğlu ilçede Darende Kaymakamı Enver Hakan Zengince’yi ziyaret etti. Kaymakam Zengince Bitlis Valisi Ustaoğlu’nu karşılayarak ilçenin tarihi ve turistik değerlerini tanıttı.

Burada konuşan Vali Ustaoğlu, “Özellikle manevi atmosferi, sıcak insanları, tarihi, kültürel yapısı ve değerleriyle Darende önemli bir ilçemiz. Yeşili, tarihi, doğası ve maneviyatıyla mükemmel bir uyum içinde olan Darende, Malatya’nın tanıtımında önemli bir yere sahip olduğunu görüyoruz. Fırsat buldukça güzel ilçemizi ziyaret edeceğim” diye konuştu.