Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 38°
az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
95005
ALTIN
197.074
DOLAR
5.0382
STERLİN
6.5946
EURO
5.8550

Bitlis Valisi Malatya’yı ziyaret etti

Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu Darende’yi ziyaret ederek bir dizi temaslarda bulundu.

Bitlis Valisi Malatya’yı ziyaret etti

Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu Darende’yi ziyaret ederek bir dizi temaslarda bulundu.

02 Ağustos 2018 Perşembe 14:55
Bitlis Valisi Malatya’yı ziyaret etti

Vali Ustaoğlu ilçede Darende Kaymakamı Enver Hakan Zengince’yi ziyaret etti. Kaymakam Zengince Bitlis Valisi Ustaoğlu’nu karşılayarak ilçenin tarihi ve turistik değerlerini tanıttı.

Burada konuşan Vali Ustaoğlu, “Özellikle manevi atmosferi, sıcak insanları, tarihi, kültürel yapısı ve değerleriyle Darende önemli bir ilçemiz. Yeşili, tarihi, doğası ve maneviyatıyla mükemmel bir uyum içinde olan Darende, Malatya’nın tanıtımında önemli bir yere sahip olduğunu görüyoruz. Fırsat buldukça güzel ilçemizi ziyaret edeceğim” diye konuştu. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Bitlis ValisiIsmail UstaoğluDarendeMalatyaEnver Hakan Zengince
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Altının gramı 200 TL’ye yaklaştı
Altının gramı 200 TL’ye yaklaştı
Ekmek israfının acı bilançosu 700 bin ekmekten 50 bini israf
Ekmek israfının acı bilançosu 700 bin ekmekten 50 bini israf
Kaymakam Zengince’ye ziyaret
Kaymakam Zengince’ye ziyaret
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim