BİTİYOR MU?

Temeli 27 Eylül 2014 tarihinde atılan ve 174 bin 90 dekar tarım arazisinin sulanmasını sağlaması beklenen Yoncalı Barajı’nda çalışmalar devam ediyor. Malatya’nın Arguvan ilçesinin 31 kilometre kuzeyinde yapımına devam edilen Yoncalı Barajı bitmesinin ardından Arguvan ilçesi tarım arazilerini sulayacak.

NERELER SULANACAK?

Yoncalı Barajı’nın yapımı ile 125 milyon metre küp suyun depolanması hedefleniyor. Bölgede ilk kez yapımı devam eden baraj inşaatında; barajın, önyüzünün beton kaplı kaya dolgulu tipinde olacağı belirtiliyor. Barajın bitmesinin ardından Akören, Alhasuşağı, Armutlu, Asmaca, Aşağısülmenli, Bozan, Çavuş, Çevreli, Ermişli, Eymir, Gökağaç, Gümüşlü, Güngören, İsaköy, Karahöyük, Kızık, Kömürlük, Kuyudere, Morhamam, Tarlacık, Tatkınık, Yeniköy, Yukarısülmenli mahalleri suya kavuşacak.

93 BUÇUK METRE YÜKSEKLİĞİNDE

Yoncalı Barajı projesi 3 kısımdan oluşuyor. 9 buçuk kilometrelik bir ishale tüneli olan baraj, bölgenin en büyük barajı olduğu belirtiliyor. Oldukça yüksek bir baraj olarak nitelendirilen proje 93 buçuk metre yüksekliğinde.

Öte yandan barajın 2018’de biteceği ve hizmete sunulacağı belirtilmişti ancak bu tarih 2019’a ertelendi.

155 MİLYON TL KATKI

Malatya’ya sulama noktasında nefes aldıracak olan bu proje için DSİ Genel Müdürü Murat Acu da bir açıklama yaptı. Acu, “Arguvan Yoncalı Barajı’nda inşaat çalışmaları devam etmekte olup baraj ile Arguvan’ın 23 köyün toplam 174 bin 90 dekar tarım arazileri sulanarak dekar başına 894 TL gelir artışı ve 155 milyon 636 bin 460 TL milli ekonomiye katkı sağlanacaktır” ifadelerine yer verdi.

Ayrıca barajın bitmesiyle 3 bin 683 kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor. busabahmalatya.com