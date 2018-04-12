Bitcoinin mekanizması, bilgisayarları ele geçiren ve fidye isteyen yazılımla aynı

Sosyal Medya Uzmanı Deniz Unay, Bitcoin veya altcoin üretebilmek için kullanılan kripto mekanizmasının, bilgisayarları ele geçiren ve sonrada fidye isteyen yazılımla neredeyse birebir aynı olduğunu söyledi.

Bitcoin’in 9 yıl önce hayatımıza girdiğinin altını çizen Unay, "Bitcoin, herhangi bir merkez bankası, resmi kuruluş, vs. ile ilişiği olmayan, kendi içinde, kendine ait bir borsası olan birkaç farklı finansal enstüraman olarak kullanılan bir tür kripto para, yani herhangi bir üçüncü parti hizmetine aracı kurumuna gerek kalmadan transferi yapılabilen bir tür dijital para birimidir” dedi.

Bitcoin’nin kullandığı teknoloji kimsenin anlam veremediği, kimsenin açıklayamadığı bir yapay zekâ teknoloji ile üretildiğini belirten Unay, "Bitcoin Minning denen, Bitcoin madencilik ile üretim yapılıyor. Ekran kartlarından oluşan bilgisayara çok ciddi karmaşık ve şifreli işlem yaptırarak üretiliyor. Bu arada Bitcoin veya altcoin üretebilmek için kullanılan kripto mekanizması. Bildiğimiz o Wannacry bilgisayarları ele geçiren ve sonrada fidye isteyen bu yazılımla neredeyse birebir aynı. Bitcoin üretmek isteyenlere Bonusuyla, Bitcoin primiyle bilgisayarı ele geçiriyor ve bu sayede bilgisayarları hackliyor hatta zombi bilgisayar haline getirebiliyor" dedi.

Kripto paralarının asıl çıkış ve kullanış sebeplerini bilmek gerektiğini söyleyen Unay, “Bitcoin’in çıkış nedeninin aslında “underground” yani yeraltında kara para yani uyuşturucu veya illegal yoldan kazılan paraları transfer etmek için” yapıldığına vurgu yaparak ” Kağıt para taşıma yerine. Parayı istediğiniz yere istediğiniz şekilde internet üzerinden gönderiyorsunuz ve hiç kimsenin bilgisi dâhilinde değil ve hiç maliyeti yok” dedi. “Bu yüzden ilk önceleri bu şekilde kullanılan Bitcoin şuan artık çok sıkı takip ediliyor ve ciddi yaptırımları var. Eğer bitcoin almak istiyorsanız hesap oluşturmalısınız ve bu hesapta kimlik doğrulaması yapmalısınız. Birçok ülke artık coinlerle anlaşma yapmaya, teknolojisini kullanmaya yönelik hamleleri var” dedi

Bitcoin belirli bir güvenlik yapısına sahip olduğu ve şifrelendiğini anlatan Unay, “Bitcoin artık belirli bir işlem protokolüne sahip ve yaptığınız her işlem şifrelenir. Bitcoin yapı itibariyle sağlam bir işlem kayıt hafızasına sahiptir. Cüzdanınızın şifresini çaldırmanız ya da bilgisayarınızın hacklenmesi gibi kullanıcı hatası ya da dikkatsizliği sonucu oluşan durumlar dışında sistemin güvenlik sorunu yoktur. Bitcoin kriptosu gereği aynı paranın iki kez harcanması mümkün değildir. Güvenlik olarak değil de değer ve gelecek açısından güvenilir olmadığı ortadadır. Bitcoin yenidünyanın para birimi asla olamayacak, bugün dünyada yaklaşık 200 ülke var ve her ülkenin kendine ait para birimi mevcut. Konvertible para birimlerine baktığımızda sayısı çok azdır örneğin; Dolar, Euro gibi. Bu yüzden küresel bir para birimi olması mümkün değildir” dedi.

Piyasa değeri hızla değişebilir

Bitcoin ve altcoinlerin şuan için sağlam bir zeminde olmadığından dolayı piyasa değerinin çok hızlı değişiklik gösterebileceğini uyarısında bulunan Unay, “Hiç düşüş göstermeden yükselen bir birim muhakkak belli bir dönemde bu düşüşü yaşayacaktır. Hatırlarsanız geçen aylarda değeri yaklaşık 20 in dolar seviyesine kadar çıkan Bitcoin ile ilgili o zamanlar çok uyarıda bulunduk. ’10 merkez bankası Bitcoin aleyhine açıklama yaparsa çok sert düşüler göster’ dedik, akabinde bazı açıklamalar geldi ve demoralize etki yaptı 8-9 bin dolar seviyesine kadar sert düşüş gösterdi” dedi.

Bitcoin’nin hızlı bir yükseliş trendine girdiğinde yatırım aracı olarak bu sektöre girip şuan elinde Bitcoin olan vatandaşlara yönelik Unay, “Onlara her yatırım enstrümanında olduğu gibi biraz sabretmelerini tavsiye ediyoruz. Bitcoin grafiğine baktığımızda bazı dönemlerde pik yapmış uzun bir süre yatay seyrin ardından tekrar yükselişe geçmiştir. Elinde Bitcoin olan ve paraya şuan için ihtiyaç duymayanların biraz daha beklemeleri gerekiyor. Bir süre sonra ya daha az bir zararla ya da az bir karla bu işten çıkabilirler” dedi.

Bitcoin ve altcoinlerin, bazı insanlar için para kazanma aracı olduğuna ve bu yüzden yatırım yaparken çok dikkatli olunması gerektiğini ifade eden Deniz Unay, “Kendi içinde bir borsası olan ve yine kendi içinde bir döngüye sahip olan Kripto paralar. Genelde Bitcoine endeksli, eğer siz bir altcoin aldıysanız sizin altcoin yükseliş gösterse dahi Bitcoin düşüşte ise siz de zarar görüyorsunuz demektir” dedi.