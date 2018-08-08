Birlik Başkanı Akın canlı hayvan pazarını ziyaret etti

Kurban Bayramı öncesinde Canlı Hayvan Pazarını ziyaret eden Akın, üreticilerin sorun ve isteklerini dinledi. Akın, kurban satışları ve fiyatlarla ilgili bilgilerde aldı. Ziyarette gazetecilere açıklamada bulunan Başkanı İhsan Akın, "Şu anda hayvan pazarında bir canlılık yok bayram yaklaşıkça atışlarda artacaktır. Bayrama yaklaşık 2 hafta gibi bir süre var, bu süre içerisinde buradaki yetiştiricilerimizi ziyaret ediyoruz buradaki eksikliklerle alakalı yetkililerle görüşüyoruz ve bunların birçoğu da çözüldü. Fiyatlara baktığımızda geçtiğimiz yıla göre küçükbaş hayvanlarda yüzde 25’lik bir artış var, küçükbaş hayvanların fiyatı 800 ile bin 200 arasında değişiyor" ifadelerini kullandı. Vatandaşlara uyarılarda bulunan Akın, "Gerek kurban satanlar gerek kurban alanlar, bir kez daha uyarmış olalım, sahta paradır, çektir senedir alış verişlerini kontrollü bir şekilde yapsınlar. Bir diğeri de kurban alacak kişiler, kulak küpesi numarası, kontrolü, sağlık ve sevk raporu olan hayvanları almaları daha doğru olur. Çünkü yılda bir kere yapılan ibadetin yerini bulabilmesi için, kurbanlığa uygun hayvan olabilmesi açısından bunlara dikkat edilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı,

Kurban bağışı yapacak olanlara da çağrıda bulunan Akın, "Bu konuda en güvenilir kurumları devlet kurumlarıdır. Bilmediğimiz yerlere bağış yapmayalım geçmişte bu işleri suiistimal yapıldığını gördük" şeklinde konuştu. busabahmalatya.com