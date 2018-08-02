BİRİ BİZİ DENETLİYOR

MUTLU SARIGÜL – TÜRKAN YILDIZ

Bazı güzergahlarda vatandaşlara hizmet veren minibüslerin halk otobüsüne dönüşmesinin ardından, şoförlerle alakalı şikayetler ardı ardınca gelmiş, bu doğrultuda da şoförlerin eğitiminin önemi gündeme gelmişti. O zamandan bu zaman kadar her platformda eğitimin önemine değinen MOTAŞ Genel Müdürü Enver Sedat Tamgacı, BUSABAH gazetesine konuşarak şoförlerin eğitiminin hangi aşamada olduğunu açıkladı.

Eğitim çatısı altında bir şirket kurduklarını hatırlatan Tamgacı, bu şirketi kurmalarındaki amaçlarının kendi şoförleri başta olmak üzere, halk otobüsü şoförlerine, minibüs şoförlerine, servis şoförlerine, taksi şoförlerine eğitim verip sertifika verecek hale getirmek olduğunu söyledi.

BİR GÜN İYİLER, BİR GÜN KÖTÜ

35-40 kişilik eğitimci kadrosu belirlediklerini dile getiren Tamgacı, “Bu resmi bir kurum. Artık AB uyum yasaları çerçevesinde mesleklerde bir yeterlilik arıyorlar. Bununla ilgili otobüs şoförlüğü geçmişti. Biz de sona doğru geldik. Bununla ilgili kültür merkezinin ardından şirketimizin yeri var. Orda full time eğitim yapılıyor. Önce kendimiz yaklaşık 35-40 kişilik eğitimci kadrosu belirledik. Yaklaşık 2-3 ay bunları eğittik. Bu arkadaşlarımızın işi sadece eğitim. Akabinde de biz kendi personelimize eğitim vermeye başladık. Ve halk otobüsü şoförleri şu anda iyi gidiyor ama hala bizim istediğimiz seviyede değil. Onlarla ilgili biraz yazılımsal bir şeyler yaptık. Artık giriş-çıkışlarında herkes her istediği şoförü almasın. Bir şoför çıktıysa bir daha işe girmesin gibi yazılımsal programlarda hazırladık. Şu anda sağ olsunlar otobüs sahiplerinin birçoğu da bu konuda hassas bir konuma geldiler. Ama yetmiyor. Bir gün iyiler, bir gün kötü. Aynı şey MOTAŞ için de geçerli. Eğitimsiz diye bazen sitem ediyorlar” diye konuştu.

GÜNLÜK 20’YE YAKIN ŞİKAYET GELİYOR

Şoförlerin bazı alışkınlıklarından dolayı 6 ayda bir araştırma yaptıklarını ifade eden Tamgacı, şunları kaydetti:

“Bu bir aşama. Bir günde hiç kimse eğitilmez. İnsanların 20 yıllık alışkanlıkları var. Eskiden istediği zaman istediği yerde duruyorlardı, istediği zaman kalkıyordu. Ama ‘bunu hemen 6 ayda düzelteceğiz’ desek bunun bir doğruluğu olmaz. Eğitim devamlı olacak. Bizim şoförler içerisinde ilk geldiğim zamanlarda Genel Müdürlük kimliğimi kullanmadan sabah 05.00’da kalkarak MOTAŞ otobüslere bindim. Teybini gördüm, tespihini gördüm. Sonra bunları değiştirdik. Elbette tepki oldu. Hala 6 ayda bir araştırıyoruz, bu alışkanlıklar var mı diye. Günde 150 bine yakın yolcu taşıyoruz. Bize gelen günde 15-20’ye yakın şikâyet var. Düşünün bu 10 binde kaçı. Biz bu 10 binden bire bile çözüm bulmak zorundayız. Özel Halk Otobüsleri de çalışmaya başlamasının ardından hemen hemen bir yıl oldu. Ama fena değiller. Önemli olan kavga etmeyelim, ahlaksızlık yaptırmayalım ve buna hiç kimseye müsaade ettirmeyelim. Birebir haklıyken haksız duruma geçmeyelim. Diğer sorunlar çözülür. Halk otobüsleri bazen bizi eleştiriyorlar, ‘Bizi sıkıyorsunuz’ diyorlar. Biz savunmaları alıyoruz, her savunma da ceza demek değildir. Size aslında açıklama fırsatı veriyoruz. Yoksa bize gelen her şikâyete biz ceza versek ne şoför bulabiliriz ne de bu işi yapabiliriz. Bir noktaya geldiler ama çok daha fazla yol alacağız.”

BUNLAR FAHRİ MÜFETTİŞ GİBİ

Kendi denetimlerinin yanı sıra bir de 10 kişilik fahri denetmenlerinin bulunduğunu kaydeden Tamgacı, “Şoförler işe girerken bu şoförleri takip ediyoruz. Uygun mu, E sınıfı ehliyeti var mı, davranışları uygun mu diye. Bir de eğitim veriyoruz. Oryantasyon eğitimi dediğimiz, hattı, durakları biliyor mu diye. Her gelene birer, ikişer günlük eğitim veriyoruz. Sadece arabayı kullanması yeterli değil. Ayrıca iletişim eğitimi, kimlerin ücretsiz yararlanacağı konusunda da eğitim veriyoruz. Bunların bilinmemesi gibi bir durum yok. Artık beni tanıdıkları için otobüsleri denetleyemiyorum. Sadece benim bildiğim 10 kişilik bir ekip var, parasını verip, kartını doldurduğumuz… Bu kişilerin bazılarını sizler de tanıyorsunuz. Bazıları çok gezen kişiler. Bunlar ‘fahri müfettiş’ gibi. Benim tanıdığım isimler var. Böyle 10 kişi var. yolcu haklıydı, şoför haklıydı buna kadar söylüyorlar” şeklinde konuştu. busabahmalatya.com