BİREYSEL SİLAHLANMA VE MAGANDA TERÖRÜ

'Maganda kurşununa' en çok kurban veren ülkelerin başında Türkiye’nin geldiğini belirten Ağbaba, maganda kurşunu cinayetlerinin en az yüzde 80'inin ruhsatsız silahlardan çıktığını, bireysel silahlanmanın ürkütücü boyutlara varmasının maganda terörünü tetiklediğini belirtti.

Eylül ayının ilk 10 gününde maganda kurşunları sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin yaralandığını belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, 29 Temmuz tarihinde Gaziantep’te dedesi ile evde TV izlerken dışarıdan gelen maganda kurşunu ile ölen 11 yaşındaki Mehmet Emin Keser’i hatırlatarak, maganda kurşunlarının sadece düğünlerde, kutlamalarda değil, evde otururken bile insanları katlettiğinin altını çizdi.

Ağbaba’nın maganda terörü ile ilgili hazırladığı ‘Kim vurduya gidenlerin ülkesi’ raporu şu şekilde:

10 GÜNDE 10 KİŞİ MAGANDA KURBANI OLDU

“Ülkemizde sıkça rastlanan, düğün, eğlence, asker gönderme ortamlarında havaya sıkılan kurşunun, çevredeki masum kişilere isabet etmesi sonucu her yıl yüzlerce insan hayatını kaybetmekte, yaralanmaktadır.

Ülkemizde 'maganda kurşunu' tarafından ölen ve yaralanan insanların sayısı her geçen gün artmakta ve ciddi rakamlara ulaşmaktadır. Maganda kurşunu cinayetleri genellikle düğünler, maç ve yılbaşı kutlamaları veya genel bir vesile bulunmaksızın kişisel keyif ya da 'kafa bozukluğu' ile özellikle ruhsatsız silahlardan ateşlenen mermilerle gerçekleştirilmektedir.

“TÜRKİYE, MAGANDA KURŞUNUNA EN ÇOK KURBAN VEREN ÜLKE”

Amerikan Ateşli Silahlardan Korunma Merkezi Ajansı'nın geçmiş yıllarda yaptığı araştırmaya göre dünyada 'maganda kurşununa' en çok kurban veren ülkenin Türkiye olduğu ortaya çıkmıştır. Araştırmaya göre 700 kişinin maganda kurşunlarıyla can verdiği Türkiye'yi 300 ölümle Porto Riko ve 100 ölümle Dominik Cumhuriyeti izlemektedir.

Türkiye'de maganda kurşunu olaylarını en çok İstanbul, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Bursa, Samsun, Kocaeli, Aydın ve Adapazarı illerinde görülmektedir.

MAGANDA KURŞUNUN YÜZDE 80 İ RUHSATSIZ SİLAHTAN ÇIKIYOR

Bireysel silahlanmanın önlenemez artışı, maganda cinayetlerinin de artmasına sebep olmaktadır. Maganda kurşunu cinayetlerinin en az yüzde 80'inin ruhsatsız silahlardan çıkan mermilerle gerçekleştiği tahmin edilmektedir. Son 10 yılın suç istatistiklerine bakıldığında ruhsatlı ateşli silahlarla işlenen tüm suçlar sayısı 25 bin 547 iken ruhsatsız silahla işlenen suç sayısının 159 bin 123 olduğu belirtilmektedir.

10 GÜNDE 4 ÖLÜM,6 YARALANMA

Son 10 gün içerisinde 4 vatandaşımız maganda kurşunları sonucu hayatını kaybederken, 6 vatandaşımız da çeşitli yerlerinde yaralandılar.

Sadece düğünlerde veya kutlamalarda değil, ülkemizde insanlar evlerinin balkonunda otururken, yolda yürürken hatta evinde televizyon izlerken bile maganda kurşununa hedef olabilmektedir. 29 Temmuz 2018 ‘de Gaziantep’in Mevlana Mahallesi'ndeki evlerinde dedesi Mehmet Keser ile televizyon izleyen 11 yaşındaki Mehmet Emin Keser bir anda kanlar içinde yere yığılmış, maganda kurşunuyla başından yaralandığı tespit edilen çocuk, hastanede tedavi altına alınmış ancak yaşam savaşını kaybederek 4 gün sonra hayatını kaybetmiştir.” busabahmalatya.com