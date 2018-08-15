Bir kişi bir şeyi, çok kişi her şeyi bilir

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, BUSABAH gazetesini ziyaret ederek, gündeme ilişkin konuştu. Ziyarette ilk konuşmayı M. Umut Bozkurtoğlu yaptı. Bozkurtoğlu, “Yeşilyurt Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar gazetemizi ziyarette bulundular, kendilerine teşekkür ediyorum. Büyükşehir olduktan sonra merkez ilçelerimizin öneminin bir kat daha arttığını görüyoruz. Yeşilyurt Belediyemizi de Malatya’nın gelişen bir yüzü olarak görüyoruz” dedi.

YEŞİLYURT ÇOK DİNAMİK BİR YAPI

Başkan Çınar ise, “Bizi Yeşilyurt Belediyesi olarak çok yoğun bir zamanda görevi devraldık. Çok yoğun bir seçim trafiği yaşadık. Seçimle ilgili çalışmalarımız bir buçuk 2 ay sürdü. Bayram, festival ve diğer çalışmalar derken, basın ziyaretlerimiz biraz gecikti. Malatya için derdi olan, sorunu olan, Malatya’nın sorunlarının çözümü için çalışmamız gereken bir yerdeyiz. Yeşilyurt çok dinamik bir yapı. Belediye içerisinde de ciddi anlamda bir değişim süreci yaşadık. İşlerimizin aksamaması için büyük gayretler gösterdik. Bu çalışmalarımıza sizler de tanıklık ettiniz, haber yaptınız, duyurdunuz, bizleri mutlu ettiniz. Bizler de sizlerin yanında olduğumuzu göstermek için hem istişare amaçlı hem ziyaret amaçlı, gönül alma amaçlı bir program gerçekleştirdik” ifadelerine yer verdi.

İstişarenin önemini anlatan Çınar, “Biz Yeşilyurt’un evladıyız. Buranın gelişimi için elimizden gelen ne varsa bunu özveriyle ortaya koymak zorundayız. Malatya için de projelerimiz çok. Çünkü bizden beklenti yüksek. Bu beklentiyi karşılayabilecek potansiyeldeyiz. Bu anlamda istişarelere çok önem veriyoruz. Çünkü bir kişi bir şeyi bilir ama çok kişi her şeyi bilir. Bunun bilincinde hareket ediyoruz” diye konuştu. busabahmalatya.com