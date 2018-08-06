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BİR GARİP KORKUTAN OLAY

Malatya’da dün sabah saatlerinde ilginç bir olay yaşandı. 20’li yaşlarındaki bir şahıs park halindeki bir aracın altına piknik tüplü düzenek kurdu. Vatandaşların durumu fark etmesiyle birlikte düzeneği kuran şahıs kaçtı. Polis, terörle mücadele ve bomba imha ekipleri hemen olay yerine sevk edildi ve söz konusu düzenek etkisiz hale getirildi. Gün içerisinde ise olayla ilgili bir şahsın yakalandığı ve emniyete götürülen kişinin, tartıştığı arkadaşını korkutmak amacıyla piknik tüpüne düzenek görünümü verdiği iddia edildi.

BİR GARİP KORKUTAN OLAY

Malatya’da dün sabah saatlerinde ilginç bir olay yaşandı. 20’li yaşlarındaki bir şahıs park halindeki bir aracın altına piknik tüplü düzenek kurdu. Vatandaşların durumu fark etmesiyle birlikte düzeneği kuran şahıs kaçtı. Polis, terörle mücadele ve bomba imha ekipleri hemen olay yerine sevk edildi ve söz konusu düzenek etkisiz hale getirildi. Gün içerisinde ise olayla ilgili bir şahsın yakalandığı ve emniyete götürülen kişinin, tartıştığı arkadaşını korkutmak amacıyla piknik tüpüne düzenek görünümü verdiği iddia edildi.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 10:51
BİR GARİP KORKUTAN OLAY

Malatya'da park halindeki bir aracın altına konulan piknik tüpünü patlatmak isteyen şahıs, çevredekilerin fark etmesi üzerine kaçarak kayıplara karıştı.

Olay, dün sabaha karşı Battalgazi ilçesine bağlı Hacı Abdi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hamamcı Sokak'ta bulunan bir apartmanın 2'nci katında ikamet eden bir vatandaş bahçeden gelen sesler üzerine balkondan bahçeye baktığında elinde piknik tüpü bulunan bir kişinin park halindeki bir aracın altına tüpü yerleştirdiğini gördü. Bu sırada fark edildiğini anlayan şüpheli kaçarak kayıplara karışırken, durum polise bildirildi.

OLAY YERİNE TERÖRLE MÜCADELE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alarak sokağı çift yönlü olarak yaya ve araç trafiğine kapattı. Olay yerine terörle mücadele ve bomba imha ekipleri de sevk edildi. Polis çevre güvenliğini aldıktan sonra bomba imha uzmanı yaptığı incelemede dolu olan piknik tüpünün gaz çıkış bölümüne gazetenin sarıldığını ve yaklaşık 1 metre uzunluğunda bir ip ile birlikte bir su damacanasına bağlandığını belirledi. Bomba imha uzmanı, tüpe bağlı ipi keserek düzeneğini etkisiz hale getirdi. Polis, etkisiz hale getirilen düzenek ile piknik tüpünü incelenmek üzere polis merkezine götürürken görgü tanıklarının ifadesine göre 20-25 yaşlarda olduğu sanılan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Piknik tüpü ile patlatılmak istenen aracın sahibi hiç kimseyle husumetinin olmadığını söylerken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Öte yandan dün akşam saatlerinde doğru ise şöyle bir bilgi paylaşıldı:

“Malatya'da tartıştığı arkadaşının çalıştığı iş yerinin yakınına patlayıcı düzeneği görünümü verdiği piknik tüpü yerleştirdiği iddia edilen şüpheli yakalandı.

Ekipler, patlayıcı düzeneği görünümü verdiği piknik tüpünü hazırladığı iddia edilen Y.E.A.’yı (19) gözaltına aldı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen Y.E.A.'nın tartıştığı arkadaşını korkutmak amacıyla piknik tüpüne düzenek görünümü verdiği iddia edildi.”

İHA

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Hacı Abdi MahallesiMalatyaGarip Olay
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