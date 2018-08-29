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“Bir bayramı daha cezaevlerinde geçirdiler!”

Mazlum Der Malatya Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Bahattin Anıl, “Kurban Bayramı’nı geride bıraktığımız bugünlerde, 28 Şubat mahpuslarının yani 90’lı yıllardan bugüne brifingli ya da paralel yargı zulmü ile cezaevlerine tıkılan mazlumların bir bayramı daha içeride geçirmelerine engel olamamanın burukluğunu yaşıyoruz” dedi.

“Bir bayramı daha cezaevlerinde geçirdiler!”

Mazlum Der Malatya Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Bahattin Anıl, “Kurban Bayramı’nı geride bıraktığımız bugünlerde, 28 Şubat mahpuslarının yani 90’lı yıllardan bugüne brifingli ya da paralel yargı zulmü ile cezaevlerine tıkılan mazlumların bir bayramı daha içeride geçirmelerine engel olamamanın burukluğunu yaşıyoruz” dedi.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 12:21
“Bir bayramı daha cezaevlerinde geçirdiler!”

İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (Mazlum Der) Malatya Şubesi yönetim kurulu üyesi Bahattin Anıl, 28 Şubat mağdurları için konuştu. Anıl, “Bugüne kadar çok şey söylemiş olmamıza rağmen bu mesele bir kangren olarak ortada durmaktadır. Bir taraftan af tartışmaları gündeme getirilirken diğer yandan brifingli ve paralel yargı mağduru siyasi mahpusların bu aftan da yararlandırılmayacağına ilişkin haberler tedirginlik uyandırmaktadır. Adrese teslim bir aftan ya da hatırlı kişilere yönelik bir özel uygulamadan bahsetmiyorsak unutulmamalıdır ki devlet ancak kendisine karşı işlenen suçları affedebilir. Hukukun da adaletin de mantığın da gereği budur… Bugüne kadar hep bunun tersi yaşandı, umarız ki bu kez böyle bir sapma ile karşılaşmayız” diyerek şu ifadelere yer verdi:

ÖNCELİKLİ MESELE

“Kişilere karşı işlenen adli suçların af bağlamında tekrar gündeme getirildiği bugünlerde; 28 Şubat’ın brifingli yargısının kararlarıyla hapsedilen mazlumların tahliyesi öncelikli meseledir. 28 Şubat’ın tahkim ettiği zemine basarak büyüyen paralel yargının kararlarıyla hapsedilenmazlumların tahliyesi öncelikli meseledir. Brifingli ve paralel yargı zemininde oluşan ön yargılar ve bu önyargılarla oluşturulan içtihatlarla halen devam eden yargı zulümlerine son vermek öncelikli meseledir. MAZLUMDER olarak, brifingli yargılamaların kötü mirasını devralan mevcut mahkemeleri, iş yoğunluğu bahanesini bir tarafa bırakarak, gerekirse gecelerini gündüzlerine katarak bu sorunu çözmeye davet ediyoruz. 28 Şubat sürecindeki siyasi yargı kararlarının iptal edilerek 28 Şubat’ın brifingli-siyasi yargılamalarının yok sayılmasını talep ediyoruz.28 Şubat mahpuslarının hiçbir bahane ya da erteleme olmaksızın derhal serbest bırakılmasını istiyoruz.” busabahmalatya.com

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
BayramCezaeviBahattin Anıl
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