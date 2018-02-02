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Bingöl’de araç sayısı 17 bine ulaştı

Bingöl’de 2017 Aralık ayı sonu itibariyle motorlu kara taşıtları sayısı, 17 bine ulaştı. 

Bingöl’de araç sayısı 17 bine ulaştı

Bingöl’de 2017 Aralık ayı sonu itibariyle motorlu kara taşıtları sayısı, 17 bine ulaştı. 

busabahmalatya
busabahmalatya
02 Şubat 2018 Cuma 17:10
Bingöl’de araç sayısı 17 bine ulaştı


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Malatya Bölge Müdürlüğü’nden alınan verilere göre, Bingöl’deki motorlu kara taşıtları sayısı 2017 yılında bir önceki yılın Aralık ayına göre bin 224 artarak 17 bine ulaştı. 2017 yılı Aralık ayı itibariyle otomobil sayısı 7 bin 320, minibüs sayısı bin 365, otobüs sayısı 227, kamyonet sayısı 4 bin 835, kamyon sayısı bin 139, motosiklet sayısı 590, özel amaçlı taşıtların sayısı 343 ve traktör sayısı ise bin 181 oldu.


2016 Aralık ayında otomobil sayısı 6 bin 777, minibüs sayısı bin 288, otobüs sayısı 237, kamyonet sayısı 4 bin 561, kamyon sayısı bin 27, motosiklet sayısı 559, özel amaçlı taşıtların sayısı 196 ve traktör sayısı ise bin 131 olarak belirlenmişti.
 

İHA

Son Güncelleme: 02.02.2018 17:11
Anahtar Kelimeler:
Araç SayısıBingöl
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