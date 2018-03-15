Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 15°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
117681
ALTIN
165.428
DOLAR
3.8884
STERLİN
5.4216
EURO
4.8078

BİLGİSAYAR VE İNTERNET KULLANIMI ARTTI

Türkiye’de hanelerin internete erişim oranı son 5 yıllık dönemde yüzde 49,1’den yüzde 80,7’ye, bilgisayar kullanım oranı da yüzde 92’den yüzde 97,2’ye yükseldi.

BİLGİSAYAR VE İNTERNET KULLANIMI ARTTI

Türkiye’de hanelerin internete erişim oranı son 5 yıllık dönemde yüzde 49,1’den yüzde 80,7’ye, bilgisayar kullanım oranı da yüzde 92’den yüzde 97,2’ye yükseldi.

busabahh
busabahh
15 Mart 2018 Perşembe 11:56
BİLGİSAYAR VE İNTERNET KULLANIMI ARTTI

İnternet erişimi oranları ve bilgisayar kullanımı üzerine medya araştırması gerçekleştirildi.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Bilgi Toplumu İstatistikleri’nden derlenen verilere göre, 2013-2017 yılları arasında 10 ve üzeri çalışana sahip girişimlerde, bilişim teknolojilerinin kullanım oranı artışa geçerken bu dönemde hanelerin bilgisayar kullanımı yüzde 92’den yüzde 97,2’ye yükseldi. Araştırmaya konu olan dönemde, aynı şekilde 10 ve üzeri çalışana sahip olan girişimlerde internet erişim oranı yüzde 90,8’den yüzde 95,9’a; web sitesi sahipliği ise 53,8’den 72,9’a yükseldi.

ERKEKLER İNTERNET VE BİLGİSAYAR KULLANIMINDA DAHA ÖNDE

2013 ve 2017 yılları arasında girişim ve şirketlerin yanı sıra hane halklarının kullanım oranlarında da ciddi artışlar yaşandı. Hanelerde 5 yıl içerisinde bilgisayar kullanımı yüzde 49,9’dan yüzde 56,6’ya ulaşırken, bu oranlar internete erişimde yüzde 48,9’dan yüzde 66,8’e çıktı. Öte yandan erkeklerin kadınlara oranla hem internete erişimde hem de bilgisayar kullanımında daha önde olduğu bilgisi dikkat çekti.

Gerçekleştirilen medya incelemesinde internet ve bilgisayar başlıklarındaki haber çıkışlarının son yıllardaki en yüksek seviyeye ulaştığı tespit edildi. Geçtiğimiz yıl, internet başlığında 164 bin 54, bilgisayar başlığında ise 70 bin 605 haber çıkışı tespit edildi. Şiddet içerikli bilgisayar oyunları ve internet kullanım süreleri ise medyanın en çok konuştuğu başlıklar arasında yer edindi.(Bülten) busabahmalatya.com 

Anahtar Kelimeler:
InternetBilgisayar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DENETİMLER DEVAM EDİYOR
DENETİMLER DEVAM EDİYOR
SAĞLIKTA ŞİDDET, KEMİĞE DAYANDI
SAĞLIKTA ŞİDDET, KEMİĞE DAYANDI
YARDIM MASALARI UYGULAMASI BAŞLIYOR
YARDIM MASALARI UYGULAMASI BAŞLIYOR

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim