BİLGİSAYAR VE İNTERNET KULLANIMI ARTTI

İnternet erişimi oranları ve bilgisayar kullanımı üzerine medya araştırması gerçekleştirildi.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Bilgi Toplumu İstatistikleri’nden derlenen verilere göre, 2013-2017 yılları arasında 10 ve üzeri çalışana sahip girişimlerde, bilişim teknolojilerinin kullanım oranı artışa geçerken bu dönemde hanelerin bilgisayar kullanımı yüzde 92’den yüzde 97,2’ye yükseldi. Araştırmaya konu olan dönemde, aynı şekilde 10 ve üzeri çalışana sahip olan girişimlerde internet erişim oranı yüzde 90,8’den yüzde 95,9’a; web sitesi sahipliği ise 53,8’den 72,9’a yükseldi.

ERKEKLER İNTERNET VE BİLGİSAYAR KULLANIMINDA DAHA ÖNDE

2013 ve 2017 yılları arasında girişim ve şirketlerin yanı sıra hane halklarının kullanım oranlarında da ciddi artışlar yaşandı. Hanelerde 5 yıl içerisinde bilgisayar kullanımı yüzde 49,9’dan yüzde 56,6’ya ulaşırken, bu oranlar internete erişimde yüzde 48,9’dan yüzde 66,8’e çıktı. Öte yandan erkeklerin kadınlara oranla hem internete erişimde hem de bilgisayar kullanımında daha önde olduğu bilgisi dikkat çekti.

Gerçekleştirilen medya incelemesinde internet ve bilgisayar başlıklarındaki haber çıkışlarının son yıllardaki en yüksek seviyeye ulaştığı tespit edildi. Geçtiğimiz yıl, internet başlığında 164 bin 54, bilgisayar başlığında ise 70 bin 605 haber çıkışı tespit edildi. Şiddet içerikli bilgisayar oyunları ve internet kullanım süreleri ise medyanın en çok konuştuğu başlıklar arasında yer edindi.(Bülten) busabahmalatya.com