BİLETLER BİTTİ, EK SEFERLER KOYULDU

Türk Hava Yolları (THY) 9 gün sürecek olan Kurban Bayramı tatili için yurt içi ve yurt dışı olmak üzere toplam 164 ek sefer düzenleyeceğini açıkladı. Başka bir havayolu şirketi de Kurban Bayramı nedeniyle 39 ek sefer koydu.

BİLETLER BİTTİ

Kurban Bayramı nedeniyle 9 günlük bayram tatilini memleketlerinde veya yurt dışında geçirmek isteyen vatandaşlar uçak biletlerinin tamamını bitirdi. Biletlerin tükenmesin nedeniyle artan talebi karşılamak için havayolu şirketleri toplam 203 ek sefer koydu.

Türk Hava Yolları Basın Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamada, “Dünyanın 122 ülkesini kapsayan rakipsiz uçuş ağı ile yolcularına uçuş deneyimi sunan Türk Hava Yolları, 17 Ağustos günü mesai bitimiyle başlayacak ve 9 gün sürecek bayram tatili nedeniyle 164 ek sefer düzenleyecek. Uçuşlarını yolcularının beklentilerini karşılayacak bir planlamayla icra eden bayrak taşıyıcı, bayramda oluşabilecek ulaşım yoğunluğuna yurt içinde 150, yurt dışında ise 14 ek sefer ile çözüm sağlayacak” denildi. busabahmalatya.com