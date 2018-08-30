Beylerderesi’nde sona doğru

Beylerderesi Şehir Parkı’ında 450 dönümlük baraj alanı dışında 800 dönümlük araziden oluşan toplam 1 bin 250 dönümlük alan içerisinde 800 dönümlük alanın sosyal rekreasyon alanı olacağı bildirildi. 1 bin 250 dönüm alan ile Beylerderesi Şehir Parkı projesi Malatya’nın yaşam standardını yükseltecek. Hem sulama amaçlı bir proje hem de Malatya için prestij bir proje olan Beylerderesi Göleti’nde çalışmalar son hız devam ediyor. Proje tamamlandığında tarım arazilerinin sulanması konusunda büyük bir rahatlama sağlanmış olacak.

2015 YILINDA TEMELİ ATILDI

İhalesi 2015 yılında yapılan Beylerderesi Göleti, baraj standartlarında inşa ediliyor. Gölette 5 milyon metreküp su tutulması planlanıyor. Göletin yapılmasıyla bölgedeki su ve toprak kaynaklarının en uygun şekilde değerlendirilmesi Malatya’nın kuzeyinde bulunan tarım alanlarının sulama ihtiyacının karşılanması, bölgedeki toprakların en uygun şekilde değerlendirilmesi maksadıyla inşa ediliyor.

6 MAHALLENİN SU İHTİYAÇINI KARŞILAYACAK

Beylerderesi Göleti’nin Kemerköprü, Hatunsuyu, Sütlüce, Alişar ve Dilek bölgesi ile Eskimalatya’nın önemli bir bölümünün sulama suyu sorununu tamamen çözüme kavuşacak.

“PROJENİN TAKİPCİSİYİZ”

Beylerderesi Şehir Parkı projesinin bölge turizmine ve ekonomik hayata canlılık kazandıracağını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Yeşilyurt Belediyesinde çok hızlı bir şekilde gerçekleşen değişimin ardından temeli atılan yatırımların ve devam eden projelerin aksamadan devam etmesi için çok titiz bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Mimari projesi, sosyal donatıları ve mekanlarıyla gelecek nesillere bırakılacak çok kıymetli yatırımlarımız arasında yer alan Beylerderesi Şehir Parkı projesinin uygulandığı alanda da çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor” dedi. busabahmalatya.com