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BEYLERDERESİ’NDE NELER OLUYOR?

Beylerderesi'nde zehirli kimyasal atıklar yüzünden balıkların telef olduğu iddia edildi. Dere suyuyla sulanan arazilerdeki ağaçların ve ekinlerin kuruduğu da iddia edilenler arasında.

BEYLERDERESİ’NDE NELER OLUYOR?

Beylerderesi'nde zehirli kimyasal atıklar yüzünden balıkların telef olduğu iddia edildi. Dere suyuyla sulanan arazilerdeki ağaçların ve ekinlerin kuruduğu da iddia edilenler arasında.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 10:43
BEYLERDERESİ’NDE NELER OLUYOR?

Doğal bitki örtüsü zenginliğine sahip Beylerderesi’ne sanayi firmalarının zehirli kimyasal atıklarının boşaltıldığı ileri sürüldü. Birçok balık çeşidinden balıkçıl kuşlara, tilkiden sansara kadar her türlü yabani hayvanın barınağı durumundaki ünlü dereyi görüntüleyen bir kişi, zehirli kimyasallar yüzünden yüzlerce hayvanın telef olduğunu ifade etti. Çekilen görüntülerde suyun yüzeyine vurmuş ölen balıklar ve suyun renginin siyah olduğu görüldü.

Öte yandan tarlalarını Beylerderesi suyuyla sulayan çiftçiler, zehirli sulardan dolayı ağaçların ve ekinlerin kuruduğunu ileri sürdü. Beylerderesi'nde arazileri ve bahçeleri bulunan Mustafa Kaya, "Onlarca kilometre uzanan bu dere boyunda yaşayan bitki ve hayvan çeşidi başka yerde yok. Bunlar her gün ölüyor. Her yer balık ve yabani hayvan ölüsüyle dolu. Kokudan buralarda duramıyoruz. Ağaçlarımız ve bostanlarımız kurudu” diye konuştu. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
BeylerderesiZehirDere Suyu
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