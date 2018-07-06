‘Beylerderesi Şehir Parkı’ projesinde çalışmalar hızlandırıldı



Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Cemal Nogay, bölge turizmi ile ekonomik hayata büyük kazanımlar sağlayacak ‘Beylerderesi Şehir Parkı’ projesinin inşaat alandaki çalışmaları yerinde inceledi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Cemal Nogay’ı ilk olarak makamında ağırladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ziyaret sırasında Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Cemal Nogay’a ‘Beylerderesi Şehir Parkı’ projesiyle ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Başkan Çınar, Müsteşar Yardımcısı Cemal Nogay’a Yeşilkonak kursiyerleri tarafından yapılan el emeği göz nuru eserleri hediye etti.

Makam ziyaretinin ardından Beylerderesi’ndeki inşaat alanına giden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Cemal Nogay ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Projenin bölgedeki ekonomik, turizm ve sosyal hayatın hareketlenmesinde önemli bir rol oynayacağını söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 1 Milyon 350 bin metrekare alanda hizmete girecek 'Beylerderesi Şehir Parkı' projesi bölgenin, kentin ve ilçenin modern yaşam kültürüne artı değerler kazandıracağını ifade etti.

'Beylerderesi Şehir Parkı' projenin her aşamasını titizlikle takip ettiklerini ifade eden Çınar, " Mimari projesi, sosyal donatıları ve mekânlarıyla gelecek nesillere bırakılacak çok kıymetli yatırımlarımız arasında yer alan ‘Beylerderesi Şehir Parkı’ projesinin uygulandığı alanda da çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Malatya'mızın ve Yeşilyurt'umuzun sosyal yaşam kültürüne farklı bir boyut kazandıracak olan "Beylerderesi Şehir Parkı" projemiz bölge turizmine ve ekonomik hayata da büyük bir canlılık kazandıracaktır. 7'den 70'e tüm vatandaşlarımıza hitap eden sosyal alanlarıyla bölgede başka bir örneği bulunmayan bu değerli yatırım bölgemizin gelişiminde önemli rol oynayacaktır. Böylesine detaylı ve kapsamlı bir projenin Malatya'ya kazandırılması için Malatya Büyükşehir Belediyemiz başta olmak üzere ilgili kurumlarla ortaklaşa çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Hacı Uğur Polat ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcımız hemşerimiz Cemal Nogay ile birlikte Beylerderesi Şehir Parkı projenin uygulanacağı alanda incelemelerde bulunup, devam eden çalışmalar hakkında fikir alış verişi yaptık. Bölgemize önemli kazanımlar sağlayacak projemizde emeği geçen herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise, “Beylerderesi Şehir Parkı, hizmet alanları, yeşil alanları ve sosyal donatılarıyla hem bölge turizmine hem de ekonomik hayatımıza büyük katkı sağlayacaktır. Projeyi titizlikle takip eden Başkan Çınar ve ekibine teşekkür ediyorum. Ayrıca projenin her aşamasını yakından takip edip, bize büyük destek sağlayan Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcımız hemşerimiz Cemal Nogay’a tüm hemşerilerimiz adına teşekkür ediyorum ” dedi.

‘Beylerderesi Şehir Parkı’ gibi değerli bir yatırımın Malatya’ya kazandırılması noktasında gösterilen çaba ve gayretin takdire şayan ifade eden Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Cemal Nogay da, “ Böylesine devasa bir yatırımın hayata geçmesi noktasında gece gündüz demeden çalışan Büyükşehir Belediyesi, Yeşilyurt Belediyesi ve diğer kurumlarımızı tebrik ediyorum, bizlerde projenin hayata geçmesi için elimizden gelen desteği veriyoruz” diye konuştu.