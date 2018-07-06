Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 30°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
99097
ALTIN
185.691
DOLAR
4.5829
STERLİN
6.0696
EURO
5.3607

‘Beylerderesi Şehir Parkı’ projesinde çalışmalar hızlandırıldı

Bölge turizmi ile ekonomik hayata büyük kazanımlar sağlayacak ‘Beylerderesi Şehir Parkı’ projesinde çalışmalar hızlandırıldı. 

‘Beylerderesi Şehir Parkı’ projesinde çalışmalar hızlandırıldı

Bölge turizmi ile ekonomik hayata büyük kazanımlar sağlayacak ‘Beylerderesi Şehir Parkı’ projesinde çalışmalar hızlandırıldı. 

06 Temmuz 2018 Cuma 10:02
‘Beylerderesi Şehir Parkı’ projesinde çalışmalar hızlandırıldı


Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Cemal Nogay, bölge turizmi ile ekonomik hayata büyük kazanımlar sağlayacak ‘Beylerderesi Şehir Parkı’ projesinin inşaat alandaki çalışmaları yerinde inceledi. 
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Cemal Nogay’ı ilk olarak makamında ağırladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ziyaret sırasında Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Cemal Nogay’a ‘Beylerderesi Şehir Parkı’ projesiyle ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Başkan Çınar, Müsteşar Yardımcısı Cemal Nogay’a Yeşilkonak kursiyerleri tarafından yapılan el emeği göz nuru eserleri hediye etti. 
Makam ziyaretinin ardından Beylerderesi’ndeki inşaat alanına giden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Cemal Nogay ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, devam eden çalışmaları yerinde inceledi. 
Projenin bölgedeki ekonomik, turizm ve sosyal hayatın hareketlenmesinde önemli bir rol oynayacağını söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 1 Milyon 350 bin metrekare alanda hizmete girecek 'Beylerderesi Şehir Parkı' projesi bölgenin, kentin ve ilçenin modern yaşam kültürüne artı değerler kazandıracağını ifade etti. 
'Beylerderesi Şehir Parkı' projenin her aşamasını titizlikle takip ettiklerini ifade eden Çınar, " Mimari projesi, sosyal donatıları ve mekânlarıyla gelecek nesillere bırakılacak çok kıymetli yatırımlarımız arasında yer alan ‘Beylerderesi Şehir Parkı’ projesinin uygulandığı alanda da çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Malatya'mızın ve Yeşilyurt'umuzun sosyal yaşam kültürüne farklı bir boyut kazandıracak olan "Beylerderesi Şehir Parkı" projemiz bölge turizmine ve ekonomik hayata da büyük bir canlılık kazandıracaktır. 7'den 70'e tüm vatandaşlarımıza hitap eden sosyal alanlarıyla bölgede başka bir örneği bulunmayan bu değerli yatırım bölgemizin gelişiminde önemli rol oynayacaktır. Böylesine detaylı ve kapsamlı bir projenin Malatya'ya kazandırılması için Malatya Büyükşehir Belediyemiz başta olmak üzere ilgili kurumlarla ortaklaşa çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Hacı Uğur Polat ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcımız hemşerimiz Cemal Nogay ile birlikte Beylerderesi Şehir Parkı projenin uygulanacağı alanda incelemelerde bulunup, devam eden çalışmalar hakkında fikir alış verişi yaptık. Bölgemize önemli kazanımlar sağlayacak projemizde emeği geçen herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. 
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise, “Beylerderesi Şehir Parkı, hizmet alanları, yeşil alanları ve sosyal donatılarıyla hem bölge turizmine hem de ekonomik hayatımıza büyük katkı sağlayacaktır. Projeyi titizlikle takip eden Başkan Çınar ve ekibine teşekkür ediyorum. Ayrıca projenin her aşamasını yakından takip edip, bize büyük destek sağlayan Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcımız hemşerimiz Cemal Nogay’a tüm hemşerilerimiz adına teşekkür ediyorum ” dedi.
‘Beylerderesi Şehir Parkı’ gibi değerli bir yatırımın Malatya’ya kazandırılması noktasında gösterilen çaba ve gayretin takdire şayan ifade eden Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Cemal Nogay da, “ Böylesine devasa bir yatırımın hayata geçmesi noktasında gece gündüz demeden çalışan Büyükşehir Belediyesi, Yeşilyurt Belediyesi ve diğer kurumlarımızı tebrik ediyorum, bizlerde projenin hayata geçmesi için elimizden gelen desteği veriyoruz” diye konuştu. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
BeylerderesişehirparkıMalatyaMehmetçınarCemalnogay
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Malatya ve Elazığ arası işbirliği artacak
Malatya ve Elazığ arası işbirliği artacak
Belediye çalışanlarına temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi
Belediye çalışanlarına temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi
Pütürge’de SODES kapsamında etkinlik düzenlendi
Pütürge’de SODES kapsamında etkinlik düzenlendi
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim