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BERBERLERDEN TARİFE SEVİNCİ

Küsuratlı tarifeyi istemediklerine dair birçok açıklama yapan Malatya Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Ramazan Toptaş’ın istediği gerçekleşti. Yeni fiyat tarifesinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Toptaş, bu tarifenin uygulanmasında takipçi olacaklarını söyledi.

BERBERLERDEN TARİFE SEVİNCİ

Küsuratlı tarifeyi istemediklerine dair birçok açıklama yapan Malatya Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Ramazan Toptaş’ın istediği gerçekleşti. Yeni fiyat tarifesinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Toptaş, bu tarifenin uygulanmasında takipçi olacaklarını söyledi.

busabahh
busabahh
10 Şubat 2018 Cumartesi 11:56
BERBERLERDEN TARİFE SEVİNCİ

Fiyat tarifesiyle ilgili bir sıkıntılarını her platformda dile getiren ve küsuratlı tarife almak istemediklerini defalarca ifade eden Malatya Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Ramazan Toptaş’ın istediği oldu. Önceki gün onaylanan yeni fiyat tarifesini açıklayan Başkan Toptaş, fiyat tarifesinin beklentileri doğrultusunda gerçekleştiğini söyledi.

KÜSURATLI TARİFEYİ KABUL ETMİYORDUK

Yeni fiyat tarifesinden duyduğu memnuniyeti anlatan Başkan Toptaş, “Berber esnafımız yaklaşık 4 yıldır yeni ücret tarifesi bekliyordu. Küsuratlı tarifenin esnafın aleyhine olacağından dolayı bu yöndeki tarifeyi kabul etmiyorduk. Bu nedenle çevre illere göre en düşük ücretle tıraşı bizim esnafımız yapıyordu. Bizim esnafımız 2014’de BAĞKUR’u primini 400’den yatırıyordu, şu anda 600’e prim yükseldi. Su, elektrik, kozmetik ürünler her şey yüzde 50 oranında zamlandı. Bu güne kadar esnafımız sabırla bekledi. Sonunda beklediğimiz tarife onaylandı. Saç kesimi 10 TL’ydi 15 oldu, sakal kesimi 7 TL’ydi 10 TL oldu, çocuk tıraşları 10 TL, saç-sakal yıkama-fön25 TL, saç-sakal yıkamasız 20 TL oldu. arifenin yürürlüğe girmesiyle birlikte de oda olarak uygulanması konusunda da takipçi olacağız. Esnafımıza ve müşterilerimize hayırlı olsun ” şeklinde konuştu.busabahmalatya.com 

MUTLU SARIGÜL

Anahtar Kelimeler:
BerberMalatyaParaTarife
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