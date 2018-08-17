Berber ve kuaförlerden Malatyalılara çağrı “Bakımınızı arife gününe bırakmayın!”

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala iş yoğunluğu giderek artan berber ve kuaförler, vatandaşların berber ve kuaförlük işlerini son güne bırakmamalarını istiyor. Dün odada yaptığı basın açıklamasıyla vatandaşları bu yönde uyaran Malatya Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Ramazan Toptaş, vatandaşlara iyi hizmet etmek isteklerini dile getirdi.

Her bayram olduğu gibi bu bayram öncesi de berberler ve kuaförlerin yoğun olduğu bir haftaya girdiklerini dile getiren Başkan Toptaş, Malatyalı hemşehrilerinin erkenden saçlarını, bakımlarını yaptırırlarsa daha güzel olacağını ifade etti.

İSTENİLDİĞİ GİBİ ÇALIŞAMIYORSUNUZ

Vatandaşlara bir çağrıda bulunan Başkan Toptaş, “Vatandaşlarımız erkenden berber ve kuaförlere gelirlerse çok iyi olur. Bu sayede işlerini son güne bırakmamış olurlar. Arife günü çok yoğunlaşıyor. Mecbur hızlı çalışmak zorunda kalıyoruz ve ister istemez vatandaşlara iyi hizmet edemiyoruz. Buradan Malatyalılara sesleniyoruz. Herkes kuaförüne, erkek berberine önceden gidip bakımlarını yapsınlar. bayrama bu şekilde girsinler. Bakımlarını son güne bırakmasınlar” diye konuştu.

BU HAFTA BERBER VE KUAFÖRLER YOĞUN OLACAK

Bayram öncesi çalışma saatlerinde esnekliğe gidildiğini, bayram gününe has pazar günü de çalışacaklarını kaydeden Toptaş, “Bu hafta çalışma saatleri serbest olacak. İsteyen berber ve kuaförlerimiz istediği saate kadar çalışabilir. Bu hafta oldukça yoğun da geçecek. Hem erkek berberleri hem de kuaförler geç saatlere kadar mesaiye devam edecekler. Bu vesileyle ben tüm Malatyalıların ve tüm meslektaşlarımın Kurban Bayramı’nı kutluyorum” şeklinde konuştu. busabahmalatya.com