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Belediyenin kapısından ayrılmayacağız!

2019 yılına girmeden minibüs ve halk otobüsü esnaflarının tüm sorunlarının çözüleceğine inandığını dile getiren Malatya Minibüsçüler ve Umumi Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce, bundan sonraki görevlerinin belediyenin kapısından ayrılmamak ve sorunları tamamen çözmek olacağını kaydetti. Başkan İnce, “Ankara Federasyonunda, servis, minibüs ve şoför esnafıyla ilgili Danışma Kurul Başkanlığına getirildik. Sorunlarımızı çözebilmek için elimiz biraz daha güçlendi” dedi.

Belediyenin kapısından ayrılmayacağız!

2019 yılına girmeden minibüs ve halk otobüsü esnaflarının tüm sorunlarının çözüleceğine inandığını dile getiren Malatya Minibüsçüler ve Umumi Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce, bundan sonraki görevlerinin belediyenin kapısından ayrılmamak ve sorunları tamamen çözmek olacağını kaydetti. Başkan İnce, “Ankara Federasyonunda, servis, minibüs ve şoför esnafıyla ilgili Danışma Kurul Başkanlığına getirildik. Sorunlarımızı çözebilmek için elimiz biraz daha güçlendi” dedi.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 12:51
Belediyenin kapısından ayrılmayacağız!

Malatya Minibüsçüler ve Umumi Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce, minibüs ve otobüsçü esnafları için sorunsuz bir yıl olmasını istiyor. BUSABAH gazetesine konuşarak, yeni bir açtıklarını ifade eden Başkan İnce, kısa bir açıklamada bulundu.

Minibüsçü ve halk otobüssü esnaflarının sorunlarını tek tek çözmenin boyunlarının borcu olduğunu belirten Başkan İnce, bundan sonraki görevlerinin belediyenin kapısından ayrılmamak ve sorunları tamamen çözmek olacağını söyledi.

“HER ZAMAN GİDEMEDİĞİN YER SENİN DEĞİLDİR”

2019 yılına girmeden tüm sorunların çözülebileceğine inandıklarını kaydeden Başkan İnce, şunları dile getirdi:

“Şoför Okulu minibüsçü esnaflarımızın son durağına yapılan, şoförlerimizin yazın sıcakta, kışın soğukta rahat edebilmesi için, lavabosu olan, mescidi olan bir minibüs evi yaptırdık. Bir şehirde ulaşım yoksa o şehir gelişmez. Her zaman gidemediğin yer senin değildir. Toplu taşıma kaliteli, problemsiz ise o şehir gelişir. Malatya’daki toplu taşımaya biz büyük bir kalite getirdik ve inşallah bunların devamını sağlayacağız. Ankara’daki çalışmalarımız devam ediyor. Ankara Federasyonunda, servis, minibüs ve şoför esnafıyla ilgili Danışma Kurul Başkanlığına getirildik. Sorunlarımızı çözebilmek için elimiz biraz daha güçlendi. Esnafımızın bize verdiği destekle, daha güzel şeyler yapabileceğimize inanıyorum. 2019 yılına girmeden tüm esnafımızın sorunlarını çözebileceğimize inanıyorum.” busabahmalatya.com

MUTLU SARIGÜL

Anahtar Kelimeler:
BELEDİYEAyrılmayacağız
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