Belediye Başkanı Kara’dan Afrin değerlendirmesi

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, "Esas savaş Ankara’daydı eğer o başkomutan orada dik durmasaydı, bir şey söyleyeyim Kilis yoktu" dedi.

Mehmetçik ve bölge halkını ziyaret etmek için gelen Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu ve beraberindeki heyeti kabulünde konuşan Hasan Kara, ülkenin 3.5 milyon Suriyeli’ye ev sahipliği yaptığını belirterek, Kilis’in ise nüfusundan fazla Suriyeli’ye kapılarını açtığını hatırlattı. Nüfusundan fazla Suriyeli’ye ev sahipliği yapan Kilis’in övündüğünü vurgulayan Kara, "Daha önce günde 40 ton çöp toplarken, şu anda 170 ton çöp topluyoruz. 10 bin metreküp temiz suya ihtiyaç varken, şu anda 30 bin metreküp temiz suya ihtiyacımız var. Günlük diğer hizmetlerin hiçbirini ben anlatmıyorum. Çünkü bizim burada kalanların tamam kırsaldan gelenler, kanalizasyon ve diye ihtiyaçla daha büyük sıkıntı bizim için. Her şeye rağmen bölgemizde misafir ettiğimiz Suriyelilerle övünüyoruz. Türkiye ve Kilis iyiliği en ön plana çıkararak, yaşıyor ve yaşatıyor" dedi.

"Kilis’in fişi çekilmişti"

Kilis’in dezavantajları hakkında da bilgi veren Kara, "Sınıra uzaklığımız sadece 7 kilometre, bizim 7 kilometre illerimiz Suriye’de hayat siyah ve beyaz gibi yaşanıyor. Bölgemizde 2 yıl boyunca füzelerin atıldığı bir ortamda yaşamak ticari hayatı bitirdi. Her tarafta ticarette sıkıntı var. Kilis, tabiri caizse fişi çekilmiş elektriğin gitmesi gibi oldu" ifadelerini kullandı.

Zeytin Dalı’na destek

Kilis Belediye Başkanı Kara, kritik süreçten geçen hem ülkenin hem de bölgenin tek ihtiyacının 81 milyonun tek yumruk, tek yürek olarak, tüm insanların ve kurumlarının imkanları ile birbirlerine destek vermesi olduğunu söyledi.

Belediye Başkanı Kara, Zeytin Dalı Harekatına, gerek Kilis’ten gerekse ülke genelinde müthiş destek verildiğini hatırlatarak, "Türkiye yekvücut olarak birlikteliği sağladı. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Sınırımız tabiri caizse bir kazanın kaynaması gibi fokur fokur kaynıyor. Bu nedenle sınır hattı tutulmadığı, sınır ötesi kontrol edilmediği sürece orada rahat olmaz" dedi.

"Ortadoğu yeniden fokurdamaya başladı"

Belediye Başkanı Kara, Türkiye’nin sınırlarının ötesinin ne zaman ne olacağı belli olmayan bir coğrafya olduğuna dikkat çekerek, "Suriye dünyanın fokurdayan bir kazanı, ne olacağı belli değil, iki gün önce çok normal bir hayat varken bir anda ABD’nin bir açıklaması ile Suriye’ye füzeyle vurması, bu coğrafyayı yeniden fokurdatmaya başladı. Böyle bir coğrafyadayız" ifadelerine yer verdi.

Afrin değerlendirmesi

Başkan Kara, Afrin’e yönelik yapılan Zeytin dalı Harekatı öncesi ve harekat esnasında yaşanılanları da anlatarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti. Kara, "Biz burada askerlerle çok mesai yoğun mesai harcadık, askerler bize, ’eğer Ankara dik durmazsa, bizim burada bir gram ilerleme şansımız yok’ diyor. Biz ordumuzla milletimize biz bu işi yaptık ama, ordunun bir Başkomutanı var. Esas savaş Ankara’daydı eğer, o başkomutan orada dik durmasaydı, ben şu anda net bir şey söyleyeyim Kilis yoktu. Çünkü adamlar, oradan füzelere bastıkları zaman bizi yerle bir ederlerdi. Böyle bir pozisyonu yaşadık biz, ondan dolayı da özellikle ben sizlerin huzurunda basın huzurunda, Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize ve ordumuza şükranlarımı arz ediyorum. Biz burada bugün rahat rahat yaşıyorsak, o dik duruş sayesindedir. Yoksa bugün bizi bitirmişlerdi. Adam oradan füze rampaları ile salladığın zaman 50-100- 200’ün üzerinde füze atmış olsalardı, biz anında bitmiş olurduk” diye konuştu.

Kara, özellikle Kilis’lerin bir oy eksiği olmadan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı seçimlerde desteklemesi gerektiğini de vurguladı.