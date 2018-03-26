Belçika’da yaşanan anne-kız cinayeti KEFEK tarafında araştırılıyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, bir takım ziyaretler için Giresun’a geldi.

CHP İl Başkanlığı’nda kadın kolları ile bir araya gelen Köse, program öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bir gazetecinin Giresunlu anne ve kızın Belçika’da öldürülmesi ile ilgili sorusuna Genel Başkan Köse, konunun TBMM’de Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) tarafından araştırıldığını söyledi.

Kadın cinayetleri ve çocuk istismarlarına karşı çok ciddi çalışmalar yaptıklarını belirten Köse, “Kadın cinayetlerine yönelik hem biz kadın kolları olarak ciddi tepkilerimizi gösteriyoruz aynı zamanda ülkede yaşanan sorunları Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) adında bir komisyon var mecliste ve burada bizimde temsilcilerimiz var. Ülkede yaşanan kadına yönelik, çocuğa yönelik tüm sorunları biz KEFEK üyelerimize bildiriyoruz ve orada sesimizi yükseltmenin bir yolunu buluyoruz. Giresun ile ilgili olayda aynı şekilde KEFEK üyesi arkadaşlarımız bunu takip ediyorlar ve gerekli açıklamaları yaparak iktidarın bu konudaki davranışını kadına yönelik getirilmeye çalışılan politikaların değiştirilmesi anlamında ciddi mücadelemiz var. Kadın cinayetlerinin arttığı çocuk taciz ve tecavüzlerinin arttığı bir dönemden geçiyoruz. Biz birlikte gücümüzü birleştirerek yolumuza devam edersek bu karanlıktan ülkemizi birlikte aydınlık yarınlara, özgür yarınlara birlikte yürüyebiliriz diye düşünüyorum.”

Konuşmanın ardından CHP Giresun Kadın kolları ile basına kapalı toplantı düzenledi.