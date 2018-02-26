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Beklenen kar sınırdan giriş yaptı

Kırklareli Dereköy Sınır Kapısı’nda kar yağışı etkili oluyor. Kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.Kırklareli Dereköy Sınır Kapısı’nda sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrası kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı....

Beklenen kar sınırdan giriş yaptı

Kırklareli Dereköy Sınır Kapısı’nda kar yağışı etkili oluyor. Kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.Kırklareli Dereköy Sınır Kapısı’nda sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrası kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı....

26 Şubat 2018 Pazartesi 19:46
Beklenen kar sınırdan giriş yaptı

Kırklareli Dereköy Sınır Kapısı’nda kar yağışı etkili oluyor. Kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Kırklareli Dereköy Sınır Kapısı’nda sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrası kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Bulgaristan’a açılan sınır kapısı Dereköy ve çevre köyler beyaz örtüyle kaplandı.

Balkanlar’da yaşanan kar yağışı ve soğuk hava, etkisini Kırklareli’de de gösterdi. Meteoroloji yetkililerinden edinilen bilgilere göre, hava sıcaklığının 0 ila 2 derece arasında seyrettiği bölgede gece de kar yağışının yeniden etkili olması bekleniyor.
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