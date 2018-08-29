Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 33°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
93698
ALTIN
247.155
DOLAR
6.3814
STERLİN
8.2006
EURO
7.4480

Bedellide celp yerleri açıklandı

Bedelli askerlik başvurusu yapan ve ücretini ödeyenler için Milli Savunma Bakanlığı ilk 3 döneme ait celp planlamasını tamamladı.

Bedellide celp yerleri açıklandı

Bedelli askerlik başvurusu yapan ve ücretini ödeyenler için Milli Savunma Bakanlığı ilk 3 döneme ait celp planlamasını tamamladı.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 12:37
Bedellide celp yerleri açıklandı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından daha önce yapılan açıklama ile birlikte Bedelli askerlik için başvurusunu tamamlayan ve kabul edilen vatandaşların ilk 3 dönemine ait celp dönemleri belli oldu. Alınan karar doğrultusunda ilk 12 bin yükümlü 15 Eylül’de birliklerine sevk edilecek. Silah altına alınacak bu askerlerin birlik bilgileri, yoklama durumları ve sevk evrakları ise bugün e-devlet üzerinden ilan edildi.

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ BELLİ OLDU MU?

İlk 3 döneme ait temel eğitime planlanan yükümlülerin birlik bilgileri, yoklama durumları ve sevk evraklarını alabilecekleri tarihler de belirlendi. Bedelli askerlikte ikinci celp dönemi 6 Ekim, üçüncü celp dönemi ise 27 Ekim'de başlayacak. Bu dönemde birliklerine teslim olacak yükümlüler ise 6 Eylül ve 27 Eylül günlerinde yine e-devlette ilan edildi. Buna göre başvurusunu tamamlayan 61 bin 843 kişi, 3 aylık sürenin bitmesi beklenmeden 21 gün askere alınacak. Bedelli askerliğe ise toplamda 600 bin kişinin başvurması bekleniyor. busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
BedelliCelp YerleriAçıklandı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ENTEGRE ÇEVRE PROJESİ
ENTEGRE ÇEVRE PROJESİ
Zifir-i Azap vizyona giriyor
Zifir-i Azap vizyona giriyor
İlk Hacı Kafilesi Malatya’ya geldi
İlk Hacı Kafilesi Malatya’ya geldi
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim