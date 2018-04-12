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BEDELLİ ASKERLİKTE SON DURUM!

Sosyal Medya'da Bedelli askerlik yeniden gündeme taşındı. Özellikle Twitter üzerinden binlerce kişi 'bedelli askerlik çıkmalı mı?' Hashtag'i altında mesajlar paylaşıyor. Bu arada Malatya'da da binlerce kişi bedelli askerlik konusunda hükümetten gelecek olan güzel haberi bekliyor.İşte o paylaşım ve yorumlardan bazıları.

BEDELLİ ASKERLİKTE SON DURUM!

Sosyal Medya'da Bedelli askerlik yeniden gündeme taşındı. Özellikle Twitter üzerinden binlerce kişi 'bedelli askerlik çıkmalı mı?' Hashtag'i altında mesajlar paylaşıyor. Bu arada Malatya'da da binlerce kişi bedelli askerlik konusunda hükümetten gelecek olan güzel haberi bekliyor.İşte o paylaşım ve yorumlardan bazıları.

12 Nisan 2018 Perşembe 13:15
BEDELLİ ASKERLİKTE SON DURUM!

Bedelli askerlik ile ilgili Twitter'dan yapılan bazı paylaşımlar şöyle ;


Gündemde bedelli askerlik olmalı #BedelliAskerlikCikmaliMi

Reis , 1 defa daha bedelli askerlik bekliyoruz. Mağduruz. #BedelliAskerlikCikmaliMi

#BedelliAskerlikCikmaliMi Evet kesinlikle çıkmalı

#BedelliAskerlikCikmaliMi tabi ki çıkmalı. Geç bile kalındı işsiz kalan yuvası dağılan birçok mağdur var. Bu kadar büyük yakarış nasıl görmezden geliniyor akıl almıyor.

#BedelliAskerlikCikmaliMi Çocuklarım için #BedelliAskerlik Allah rızası için çıkmalı

Secim maratonu başladı. #BedelliAskerlik seçim malzemesi yapilmamali. Ve kimse secimden sonra çıkar sözlerine inanmıyor. Bedelli bu ay içinde çözülmeli.

#BedelliAskerlikCikmaliMi Evet cikmali bu kadar mağdur varken, bu kadar aile varken, #BedelliAskerlik tabiki çıkmalı.

#bedelli askerlik kesinlikle çıkmalı devletimize ordumuza izmarit toplayarak destek olmak yerine maddi destekle en azindan bir mermi ile destek olmak istiyoruz #BedelliAskerlikCikmaliMi

Suanda vergimizi veriyiruz evimizi gecindiriyoruz borcumuzu oduyoruz eger ki askere gidersek bunlari nasil karsiliycaz bundan devletimizin kazanci ne olacak ?

#BedelliAskerlikCikmaliMi euro 5.05 dolar 4.08 kür yükseldikçe cari açık büyüyor, gün geçtikçe bakaya ve yoklama kaçakçılarında yığılma cari açık kadar büyüyor. Nasıl görmezden gelinebilir 3-5 kışı değil milyonlarca kişi. Şimdi çıkmasın da ne zaman çıksın.

Madur aileler için kesinlikle çıkmalı profesyonel ordu için maddi destek de çok önemli #BedelliAskerlikCikmaliMi

#BedelliAskerlikCikmaliMi müjdeyi bekliyoruz 14 nisanda! Biz sözümüzü tuttuk sıra sizde

SİNEM HATUN TAVUT (busabahmalatya.com)

Son Güncelleme: 12.04.2018 13:24
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