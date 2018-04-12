BEDELLİ ASKERLİKTE SON DURUM!

Bedelli askerlik ile ilgili Twitter'dan yapılan bazı paylaşımlar şöyle ;



Gündemde bedelli askerlik olmalı #BedelliAskerlikCikmaliMi

Reis , 1 defa daha bedelli askerlik bekliyoruz. Mağduruz. #BedelliAskerlikCikmaliMi

#BedelliAskerlikCikmaliMi Evet kesinlikle çıkmalı

#BedelliAskerlikCikmaliMi tabi ki çıkmalı. Geç bile kalındı işsiz kalan yuvası dağılan birçok mağdur var. Bu kadar büyük yakarış nasıl görmezden geliniyor akıl almıyor.

#BedelliAskerlikCikmaliMi Çocuklarım için #BedelliAskerlik Allah rızası için çıkmalı

Secim maratonu başladı. #BedelliAskerlik seçim malzemesi yapilmamali. Ve kimse secimden sonra çıkar sözlerine inanmıyor. Bedelli bu ay içinde çözülmeli.

#BedelliAskerlikCikmaliMi Evet cikmali bu kadar mağdur varken, bu kadar aile varken, #BedelliAskerlik tabiki çıkmalı.

#bedelli askerlik kesinlikle çıkmalı devletimize ordumuza izmarit toplayarak destek olmak yerine maddi destekle en azindan bir mermi ile destek olmak istiyoruz #BedelliAskerlikCikmaliMi

Suanda vergimizi veriyiruz evimizi gecindiriyoruz borcumuzu oduyoruz eger ki askere gidersek bunlari nasil karsiliycaz bundan devletimizin kazanci ne olacak ?

#BedelliAskerlikCikmaliMi euro 5.05 dolar 4.08 kür yükseldikçe cari açık büyüyor, gün geçtikçe bakaya ve yoklama kaçakçılarında yığılma cari açık kadar büyüyor. Nasıl görmezden gelinebilir 3-5 kışı değil milyonlarca kişi. Şimdi çıkmasın da ne zaman çıksın.

Madur aileler için kesinlikle çıkmalı profesyonel ordu için maddi destek de çok önemli #BedelliAskerlikCikmaliMi

#BedelliAskerlikCikmaliMi müjdeyi bekliyoruz 14 nisanda! Biz sözümüzü tuttuk sıra sizde

SİNEM HATUN TAVUT (busabahmalatya.com)