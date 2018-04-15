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BEDELLİ ASKERLİK MECLİS GÜNDEMİNE GELECEK Mİ?

Çeşitli nedenlerden dolayı askere gidemeyen binlerce genç bu konuda atılacak adımları bekliyor. Hükümet yetkililerinin bu konuda çalışma yapmalarını talep eden adaylar bedelli askerlik konusunun ekonomiye de can vereceğini ifade ediyorlar. Peki 2018 yılı içerisinde bedelli askerlik meclis gündemine gelecek mi? Haberimizde değerlendiriyoruz.

BEDELLİ ASKERLİK MECLİS GÜNDEMİNE GELECEK Mİ?

Çeşitli nedenlerden dolayı askere gidemeyen binlerce genç bu konuda atılacak adımları bekliyor. Hükümet yetkililerinin bu konuda çalışma yapmalarını talep eden adaylar bedelli askerlik konusunun ekonomiye de can vereceğini ifade ediyorlar. Peki 2018 yılı içerisinde bedelli askerlik meclis gündemine gelecek mi? Haberimizde değerlendiriyoruz.

15 Nisan 2018 Pazar 13:04
BEDELLİ ASKERLİK MECLİS GÜNDEMİNE GELECEK Mİ?

Bedelli askerlik konusu sosyal medyada en çok konuşulan konularından biri. Öyle ki Türkiye genelinde bedelli askerlik bekleyen adayların sayısı milyonlar ile ifade ediliyor.

Askerlik görevini kendilerine ait nedenlerden dolayı yerine getiremeyen adaylar bu konuda yaşanacak gelişmeleri yakından takip ediyorlar. Peki 2018 yılı içerisinde bedelli askerlik konusu meclis gündemine gelecek mi?

BEDELLİ ASKERLİK KONUSU

Bedelli askerlik bekleyen binlerce genç çeşitli platformları aracı olarak kullanarak seslerini hükümet yetkililerine duyurmaya çalışıyorlar.

Özellikle sosyal medya üzerinden organize olarak kampanyalar düzenleyen binlerce genç bu sayede hükümetin dikkati çekmeye çalışıyorlar.

Bu konuda yetkililerden açıklama bekleyen binlerce genç bedelli askerliğin ülke ekonomisine ciddi bir kaynak olacağını ve bu paranın düzenlenen operasyonlarda kullanılabileceği önerisinde bulunuyorlar.

Konuya ilişkin ise yetkililerden uzun süredir bir açıklama gelmiyor. Geçtiğimiz dönemlerde yapılan açıklamalarda ise konunun gündemde olmadığı vurgulanmıştı.

ADAYLAR SOSYAL MEDYADA BEDELLİK ASKELİK KAMPANYASI DÜZENLEDİLER

Bedelli askerlik yasasının çıkmasını talep eden binlerce genç konunun meclis gündemine gelmesi adına sosyal medyada çalışmalar yürütüyorlar.

Bu kapsamda organize olarak hareket eden adaylar taleplerini dile getiriyorlar. Kamupersoneli.net olarak adaylar tarafından yapılan bazı paylaşımları burada sizlere aktarıyoruz.

''Ekonomik kriz kapıda Bedelliye karşı çıkanlar kriz var diye şikâyet etmesin o zaman. Halinden memnun kalsın''

''Devlet o parayla uçak alsa daha faydalı Askerde çim temizleme sigara izmariti toplamaya fazlasıyla asker var ben 15 ay yaptım bence büyük bi kısmı boşa vakit geçirme''

''Çok açık ve net söylüyorum, gençlerin bu talepleri Reise iletilmez ve seçimden mağlubiyet alınırsa cezası bakanlara ve danışmanlara kesilir...''

''#bedelliaskerlik bekleyen gençler parti ayrımı yapmaksızın dertlerine derman olacak partiye destek olacaktır. Bunu değerlendirin sesimize ses olun.''

''kaç zamandır sabrettik yeri geldi sustuk sesimizi çıkarmadık hiç bir zaman üslubumuzu bozmadık artık #BedelliAskerlik hakkımız REİS’imiz eminim bu kardeşlerinin derdini sıkıntısını bitirecek her günümüz karanlık artık aydınlığa kavuşmak istiyoruz''

BEDELLİ ASKERLİK 2018 YILINDA GÜNDEME GELİR Mİ?

Meclis gündeminde bedelli askerlik yasasının gelip gelmeyeceği konusunda uzun zamandır yapılan bir açıklama yok. Konuya dair uzun zamandır açıklama yapılmamasından dolayı adaylar yetkililerden konuya dair müjdeli haberler bekliyorlar.

Özellikle ekonomi anlamında yaşanan gelişmelere değinen adaylar bedelli askerliğin ekonomiye can suyu olabileceği vurgusunda buluyorlar.

Kamupersoneli.net

Son Güncelleme: 15.04.2018 13:17
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