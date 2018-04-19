Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 27°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
112060
ALTIN
174.318
DOLAR
4.0207
STERLİN
5.7277
EURO
4.9773

Bedelli Askerlik Açıklaması Yapıldı!

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın eşi ve aynı zamanda Ak Parti İl Kadın Kolu kurucu üyesi Selma Yazıcı bedelli askerlik hakkında açıklama yaptı. Peki bedelli askerlik gelecek mi?

Bedelli Askerlik Açıklaması Yapıldı!

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın eşi ve aynı zamanda Ak Parti İl Kadın Kolu kurucu üyesi Selma Yazıcı bedelli askerlik hakkında açıklama yaptı. Peki bedelli askerlik gelecek mi?

19 Nisan 2018 Perşembe 14:01
Bedelli Askerlik Açıklaması Yapıldı!

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesapları üzerinden yürütülen kampanya kapsamında, binlerce vatandaş bedelli askerlik yasasının çıkması için hükümete seslerini duyurmaya çalışmıştı. Çeşitli sebeplerden ötürü askere gidemeyen vatandaşlar dört gözle bedelli askerlik yasasının çıkmasını bekliyorlar. Bunun üzerine Ak Parti İl Kadın Kolu kurucu üyesi Selma Yazıcı, bedelli askerlik hakkında Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı. İşte detaylar…

2018 BEDELLİ ASKERLİK AÇIKLAMASI!

Ak Parti İl Kadın Kolu kurucu üyesi Selma Yazıcı, daha önce AK Parti İstanbul tarafından düzenlenen iftarda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a "bedelli askerlik" meselesini sormuştu. Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Yazıcı, bedelli için Cumhurbaşkanı ile görüştüğünü söyleyerek "Cumhurbaşkanımızla tekrar konuştum, elçiye zeval olmaz dedim. İsteğinizi ve siteminizi ilettim. Cumhurbaşkanımız söz vermedim ama durumun farkındayım dedi. Binali Bey'le konuşalım değerlendirme yapalım gerekirse gündeme alırız dedi. Bunu böyle yazayım mı dedim, yaz dedi. Yani yok demedi" ifadelerini kullanmıştı. Son olarak Twitter üzerinden yaptığı paylaşım ile bedelli bekleyen vatandaşlara ''Bedelli sözünü yazacağınızı biliyordum ama kaç kez çıkarıldı bu da sözün yerine getirildiğinin göstergesidir. Yine çıkarılırdı, zemin uygun olsaydı. Belki bir süre sonra yapılabilir'' ifadelerini kullandı. Kaynak :Haber7.com 

İşte o paylaşım:

Anahtar Kelimeler:
Hayati YazıcıSelma YazıcıBedelli Askerlik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yapı Denetim Sistemi Sil Baştan
Yapı Denetim Sistemi Sil Baştan
Türkiye 24 Haziran’da Sandığa Gidiyor
Türkiye 24 Haziran’da Sandığa Gidiyor
8 İle 20 Milyon Fidan
8 İle 20 Milyon Fidan

banner29

banner47

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim