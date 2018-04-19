Bedelli Askerlik Açıklaması Yapıldı!

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesapları üzerinden yürütülen kampanya kapsamında, binlerce vatandaş bedelli askerlik yasasının çıkması için hükümete seslerini duyurmaya çalışmıştı. Çeşitli sebeplerden ötürü askere gidemeyen vatandaşlar dört gözle bedelli askerlik yasasının çıkmasını bekliyorlar. Bunun üzerine Ak Parti İl Kadın Kolu kurucu üyesi Selma Yazıcı, bedelli askerlik hakkında Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı. İşte detaylar…

2018 BEDELLİ ASKERLİK AÇIKLAMASI!

Ak Parti İl Kadın Kolu kurucu üyesi Selma Yazıcı, daha önce AK Parti İstanbul tarafından düzenlenen iftarda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a "bedelli askerlik" meselesini sormuştu. Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Yazıcı, bedelli için Cumhurbaşkanı ile görüştüğünü söyleyerek "Cumhurbaşkanımızla tekrar konuştum, elçiye zeval olmaz dedim. İsteğinizi ve siteminizi ilettim. Cumhurbaşkanımız söz vermedim ama durumun farkındayım dedi. Binali Bey'le konuşalım değerlendirme yapalım gerekirse gündeme alırız dedi. Bunu böyle yazayım mı dedim, yaz dedi. Yani yok demedi" ifadelerini kullanmıştı. Son olarak Twitter üzerinden yaptığı paylaşım ile bedelli bekleyen vatandaşlara ''Bedelli sözünü yazacağınızı biliyordum ama kaç kez çıkarıldı bu da sözün yerine getirildiğinin göstergesidir. Yine çıkarılırdı, zemin uygun olsaydı. Belki bir süre sonra yapılabilir'' ifadelerini kullandı. Kaynak :Haber7.com

İşte o paylaşım: