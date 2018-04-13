BEDELLİ ASKERLİK AÇIKLAMASI

Hükümetten her dönem farklı söylemlerle gündeme getirilen çözüldü çözülüyor cümleleriyle beklentileri hep üst seviyede tutulan bedelli askerlik konusu tekrar tozlu raflara terk edildi. Bedelli askerlik konusunda son açıklamaları derledik. Hükümetin ne zaman sorulsa ucunu açık bıraktığı konuların başında gelen bedelli askerlik konusu kesin cevaplar gelmemesinden dolayı her daim sıcaklığını koruyor. Bedelli askerlik bekleyen milyonlarca kişinin beklentisi ne zaman yanıt bulacağı ise henüz belli değil.

Türkiye'de halihazırda 400 bini aşkın bakaya ve 2.5 milyonu aşkın tecilli genç bulunuyor. Bu durum bedelli bekleyen pek çok kişinin olduğu anlamına geliyor. Bedelli askerlik konusunda hükumet ne kadar soğuk dursa da yıllardır beklenti içinde olanlar için hala sıcaklığını koruyor. 2018 yılının konusu yine bedelli askerlik oldu.

İlk olarak 1987 yılında çıkartılan bedelli askerlik imkanından 18 bin 433 kişi faydalanırken, bu tarihten yaklaşık 5 yıl sonra, 1992 yılında yeniden gündeme gelen bedelli askerlik başvurularından ise 35 bin 111 kişi faydalanmıştı. Son yıllarda bir çok kez gündeme gelen bedelli askerlikte 3. hak hala gelmedi.

BEDELLİ BEKLEYENLERİN TALEPLERİ

''daha önce defalarca verdiğiniz hakkı bizde kullanmak istiyoruz. iş istemiyoruz aş istemiyoruz mevcut düzenimizi korumak istiyoruz''

''#bedelliaskerlik bekleyen gençler parti ayrımı yapmaksızın dertlerine derman olacak partiye destek olacaktır. Bunu değerlendirin sesimize ses olun.''

''Çok açık ve net söylüyorum, gençlerin bu talepleri Reise iletilmez ve seçimden mağlubiyet alınırsa cezası bakanlara ve danışmanlara kesilir...''

''Ekonomik kriz kapıda Bedelliye karşı çıkanlar kriz var diye şikâyet etmesin o zaman. Halinden memnun kalsın''

Askerlik çağına gelen ancak çeşitli sebepler dolayısıyla bu görevi ifa etmede sorun yaşayan vatandaşlar için çıkartılan bedelli askerlikten, bu güne kadar yaklaşık 400 bin kişi faydalandı. İlk olarak 1987 yılında çıkartılan bedelli askerlik son olarakta 1992 yılında yeniden gündeme gelen bedelli askerliğin tekrar gündeme gelmesi bekleniyor.

Hükümetin çözüm bekleyen projeleri arasında olan bedelli askerlik konusu sıklıkla gündeme getirilmeye çalışılsada hükümet kanadından bu konuya eğilim az olması sebebiyle somut adım atılamıyor. Onbinlerce gencin beklediği bedelli askerlik konusunda ne zaman gelişmeler yaşanacak?

On binlerce vatandaşın sabırsızlık ve büyük bir istekle beklediği bedelli askerlikle ilgili son dönemde olumsuz gelişmeler yaşanıyor. Hükümet tarafından bedelli askerlik konusunda son açıklama Nurettin Canikli'den gelmişti. Son açıklamalara bakıldığında bedelli askerlik konusu rafa kalksada medyada bedelli sözleri devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Beştepe Külliyesinde yaptığı basın toplantısında kendisine yöneltilen soruları cevapladı. Kendisine yöneltilen sorulardan birisi de uzun zamandan beri gündemde olan ve bir türlü olumlu bir cevap bulamayan bedelli askerlik ile ilgili oldu. İbrahim Kalın da diğer hükumet yetkilileri gibi ümit veren bir açıklamada bulunmadı.

Yurt dışında yaşayan ve dövizle askerlik yapacak gurbetçi vatandaşlar için son Kanun Hükmünde Kararname’de (KHK) düzenlemeye gidildi. Buna göre, dövizle askerlik için vatandaşların gerçekleştireceği ödeme işleminin muhabir bankaya gerek kalmaksızın başkonsolosluklarda yapılabilmesinin yasal zemini sağlandı.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, bedelli askerlik konusunda, "Gündemimizde bedelli askerlik konusu yok. Öngörülebilir zaman dilimi içinde, içinde bulunduğumuz an ve zaman itibariyle böyle bir düşüncemiz yok" dedi.

Bedelli askerlik konusunda Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’dan sonra Başbakan Binali Yıldırım da çıklamada bulundu. Cuma namazı sonrası basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Başbakan, "Bedelli askerliğin 2017 yılı içinde gündeme gelmeyeceğini söylemiştiniz ama bu yıl içinde bedelli askerliğin çıkması bekleniyor mu?" sorusuna cevap verdi.

Onbinlerce aday sosyal medya üzerinden yapmış oldukları paylaşımlarla 2018'de bedelli askerlik konusunda adım atılmasını istedi. Bedelli askerlik konusunda adım atılmasını bekleyen on binlerce genç, Twitter'da seslerini duyurmaya çalışıyor. 2018 yılı ile birlikte bedelli askerlik konusu gündemdeki yerini koruyor. Özellikle Twitter, Facebook ve Instagram gibi sosyal medya ağları üzerinden yapılan yorumlar ve paylaşımlar ile yeni bir kampanya başlatılıyor. 2018'de bedelli askerlik konusu şu sıralarda Twitter'da yine TT ( Trend Topic)' listesine girmişti.

Kalın, şuan da gündemlerinde bedelli askerliğin olmadığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da daha önce yaptığı açıklamada, gündemlerinde şuan da bedelli askerliğin olmadığını belirtmişti.

Başbakan Binali Yıldırım, bedelli askerlikle ilgili soruya ''bedelli askerlik şuan da gündemimizde yok.'' diyerek cevap verdi.

BEDELLİ ASKERLİK

İbrahim Kalın : Gündemimizde böyle bir çalışma yok.

Bakalım hükümetten bedelli askerlik konusunda bir açıklama gelecek mi?

Dövizle askerlik yapacak gurbetçiler için ödeme işlemi kolaylaştı. Gurbetçiler bedeli artık muhabir bankaya gerek kalmaksızın başkonsolosluklara ödeyecek. Adaylar, bulundukları ülkede muhabir banka olmayınca ödeme için başka bir ülkeye gitmek zorunda kalıyordu. Yılda 31 bin 500 kişi dövizle askerlik yapıyor.

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu “Yurt dışındaki vatandaşlarımızın ödeme yönteminin kolaylaştırılmasına ilişkin talepleri dikkate alınarak, ödemelerin doğrudan başkonsolosluklarda yapılabilmesi için gerekli düzenleme yapılmıştır. Uygulamanın başlamasıyla yurt dışındaki mükellefler için önemli bir kolaylık sağlanacaktır” dedi.

18 yaş ve üzerinde olup Türk vatandaşı olmasına rağmen en az 3 yıl yurt dışında çalışmış erkekler 21 günlük bedelli askerlik yaparak bu hizmeti tamamlayabilirler. Buna "dahte" yani "dövizle askerlik hizmetine tabi olan erler" denir.

Yüzbinlerce gencin her an açıklanmasını beklediği bedelli askerlik konusunda Bekir Bozdağ umutları bitiren açıklamayı geçtiğimiz günlerde yapmıştı. Yalnız açıklamada şuan ki ortamı örnek gösteren Bozdağ ilerisi için net konuşmaması bedellinin önümüzdeki zamanlarda gündeme gelebileceğinin habercisi olabileceğini belirtiyor.

KAYNAK : KamuAjans.com