Bebeğin mezarı açıldı 

Olay, Köprübaşı Mahallesi’nde bulunan Gariplik Mezarlığı’nda meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre, ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Elbistan’a bağlı Esentepe Mahallesi’ne yerleşen Suriyeli Hasan (30) ve Rüveyda Azizi (28) çiftinin 1 yıl önce dünyaya gelen Hüseyin isimli oğlu, akşam saatlerinde fenalaştıktan bir süre sonra evde yaşamını yitirdi. Anne ve baba, henüz geçici kimlik kartı çıkarmadıkları Hüseyin’i, yakınları ile birlikte Gariplik Mezarlığı’na getirerek cuma namazının ardından kendi imkanları ile kazdıkları mezara defnetti. Ellerindeki küreklerle mezarlıkta gezen Suriyeliler, görevlinin dikkatini çekti. Mezarlık görevlisi, cenaze gömüldüğünü öğrenince aileden hemen defin raporu ve izin belgesi istedi. Aile ise kendilerinde öyle bir belge olmadığını belirtti. Mezarlık görevlisi, rapor olmadan defin yapılamayacağını belirterek, durumu hemen polise bildirdi.



İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Polis ekipleri, baba Hasan Azizi ve mezar kazmaya yardım eden yakınlarını gözaltına aldı. Mezarın bulunduğu alan ise polis tarafından hemen güvenlik şeridi ile çevrildi. Hüseyin bebeğin mezarı, Cumhuriyet Savcısı’nın nezaretinde görevliler tarafından açıldı. Polis olay yeri inceleme ekipleri de mezarlığın açılmasına kadar geçen süreyi kameralarla kayıt altına aldı. Anne Rüveyda Azizi de bebeğinin mezardan çıkarılışını endişeli gözlerle izledi.

Mezardan çıkarılan Hüseyin bebeğin cansız bedeni, ceset torbasına konularak cenaze aracıyla Elbistan Devlet Hastanesi morguna götürüldü. 1 yaşındaki bebeğin kesin ölüm sebebi, Malatya Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından netlik kazanacak.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.



