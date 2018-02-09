Galeriler Videolar Yazarlar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 11°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
113590
ALTIN
161.273
DOLAR
3.8200
STERLİN
5.2816
EURO
4.6810

Bebeğin mezarı açıldı 

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Elbistan’a yerleşen Suriyeli ailenin defin raporu olmadan ve izin almadan gömdüğü 1 yaşındaki bebeğin mezarı savcılık tarafından açtırıldı. Hastalandığı için öldüğü iddia edilen bebeğin kesin ölüm sebebi, yapılacak otopsinin ardından ortaya çıkacak.

Bebeğin mezarı açıldı 

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Elbistan’a yerleşen Suriyeli ailenin defin raporu olmadan ve izin almadan gömdüğü 1 yaşındaki bebeğin mezarı savcılık tarafından açtırıldı. Hastalandığı için öldüğü iddia edilen bebeğin kesin ölüm sebebi, yapılacak otopsinin ardından ortaya çıkacak.

busabahh
busabahh
09 Şubat 2018 Cuma 18:04
Bebeğin mezarı açıldı 

Olay, Köprübaşı Mahallesi’nde bulunan Gariplik Mezarlığı’nda meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre, ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Elbistan’a bağlı Esentepe Mahallesi’ne yerleşen Suriyeli Hasan (30) ve Rüveyda Azizi (28) çiftinin 1 yıl önce dünyaya gelen Hüseyin isimli oğlu, akşam saatlerinde fenalaştıktan bir süre sonra evde yaşamını yitirdi. Anne ve baba, henüz geçici kimlik kartı çıkarmadıkları Hüseyin’i, yakınları ile birlikte Gariplik Mezarlığı’na getirerek cuma namazının ardından kendi imkanları ile kazdıkları mezara defnetti. Ellerindeki küreklerle mezarlıkta gezen Suriyeliler, görevlinin dikkatini çekti. Mezarlık görevlisi, cenaze gömüldüğünü öğrenince aileden hemen defin raporu ve izin belgesi istedi. Aile ise kendilerinde öyle bir belge olmadığını belirtti. Mezarlık görevlisi, rapor olmadan defin yapılamayacağını belirterek, durumu hemen polise bildirdi. 


İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Polis ekipleri, baba Hasan Azizi ve mezar kazmaya yardım eden yakınlarını gözaltına aldı. Mezarın bulunduğu alan ise polis tarafından hemen güvenlik şeridi ile çevrildi. Hüseyin bebeğin mezarı, Cumhuriyet Savcısı’nın nezaretinde görevliler tarafından açıldı. Polis olay yeri inceleme ekipleri de mezarlığın açılmasına kadar geçen süreyi kameralarla kayıt altına aldı. Anne Rüveyda Azizi de bebeğinin mezardan çıkarılışını endişeli gözlerle izledi. 
Mezardan çıkarılan Hüseyin bebeğin cansız bedeni, ceset torbasına konularak cenaze aracıyla Elbistan Devlet Hastanesi morguna götürüldü. 1 yaşındaki bebeğin kesin ölüm sebebi, Malatya Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından netlik kazanacak. 
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. 

 

İHA

Anahtar Kelimeler:
BebekBebek ölümüSURİYELİ BEBEK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ASKER OLMAK İSTİYORLAR
ASKER OLMAK İSTİYORLAR
ÇAKIR KONUK OLDU
ÇAKIR KONUK OLDU
MALATYA'DA DA GÖREV YAPMIŞTI
MALATYA'DA DA GÖREV YAPMIŞTI

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim