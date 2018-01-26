BBP’DEN BAŞSAVCI USTA'YA ZİYARET

Başkan Ercan Altunkaya, "Başsavcım görev yaptığı birçok ilde görevini başarıyla tamamlayıp memleketimize atanması ve birde kendilerinin Malatyalı olması bizleri fazlasıyla mutlu etti. Başsavcımız bundan sonraki görev süresince Allah yardımcısı olsun. Savcımıza Malatya’daki görevinde de başarılar diliyorum. Cumhuriyet Başsavcımızın Malatya’da güzel işlerin altına imza atacağına inanıyorum" diye konuştu.

Ziyarete BBP Malatya Yeşilyurt İlçe Başkanı Ercan Altunkaya ile ilçe başkan yardımcıları Şinasi Yılmaz, Hamit Levent, Mustafa Cengiz, Mesut Levent ve Oktay Altunkaya katıldı.(Bülten)