Galeriler Videolar Yazarlar
Malatya
hafif yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
119868
ALTIN
163.025
DOLAR
3.7509
STERLİN
5.3360
EURO
4.6652

BBP’DEN BAŞSAVCI USTA'YA ZİYARET

Büyük Birlik Partisi (BBP) Yeşilyurt İlçe Başkanı Ercan Altunkaya ve yönetimi, Malatya Başsavcısı Orhan Usta'yı ziyaret etti. Başkan Altunkaya, "Bizleri yoğun iş temposuna rağmen kabul eden Cumhuriyet Başsavcımız Orhan Usta Beye şahsım ve yönetim kurulu arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum" dedi.

BBP’DEN BAŞSAVCI USTA'YA ZİYARET

Büyük Birlik Partisi (BBP) Yeşilyurt İlçe Başkanı Ercan Altunkaya ve yönetimi, Malatya Başsavcısı Orhan Usta'yı ziyaret etti. Başkan Altunkaya, "Bizleri yoğun iş temposuna rağmen kabul eden Cumhuriyet Başsavcımız Orhan Usta Beye şahsım ve yönetim kurulu arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum" dedi.

BUSABAHMALATYA
BUSABAHMALATYA
26 Ocak 2018 Cuma 12:30
BBP’DEN BAŞSAVCI USTA'YA ZİYARET

Başkan Ercan Altunkaya, "Başsavcım görev yaptığı birçok ilde görevini başarıyla tamamlayıp memleketimize atanması ve birde kendilerinin Malatyalı olması bizleri fazlasıyla mutlu etti.  Başsavcımız bundan sonraki görev süresince Allah yardımcısı olsun. Savcımıza Malatya’daki görevinde de başarılar diliyorum. Cumhuriyet Başsavcımızın Malatya’da güzel işlerin altına imza atacağına inanıyorum" diye konuştu.

Ziyarete BBP Malatya Yeşilyurt İlçe Başkanı Ercan Altunkaya ile ilçe başkan yardımcıları Şinasi Yılmaz, Hamit Levent, Mustafa Cengiz, Mesut Levent ve Oktay Altunkaya katıldı.(Bülten)

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Büyük Birlik Partisi (BBP) Yeşilyurt İlçe Başkanı Ercan AltunkayaMalatya Başsavcısı Orhan UstaZiyarete BBP Malatya Yeşilyurt İlçe Başkanı Ercan Altunkaya Ile Ilçe Başkan Yardımcıları Şinasi YılmazHamit LeventMustafa CengizMesut Levent Ve Oktay Altunkaya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
 TSKM’de "Güzellemeler" konseri 
 TSKM’de "Güzellemeler" konseri 
HİMYAÇ-DER’den Başkan Gürkan’a ziyaret
HİMYAÇ-DER’den Başkan Gürkan’a ziyaret
VALİ KABAN’A ZİYARET
VALİ KABAN’A ZİYARET

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim