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BBP teşkilatından Rektör Kızılay’a ziyaret

BBP Yeşilyurt İlçe Başkanı Ercan Altunkaya, Battalgazi BBP Kadın Kolları Başkanı Gülnur Obuzdoğu ve yönetimi, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Ahmet Kızılay’ı ziyaret etti.

BBP teşkilatından Rektör Kızılay’a ziyaret

BBP Yeşilyurt İlçe Başkanı Ercan Altunkaya, Battalgazi BBP Kadın Kolları Başkanı Gülnur Obuzdoğu ve yönetimi, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Ahmet Kızılay’ı ziyaret etti.

busabahmalatya
busabahmalatya
29 Ocak 2018 Pazartesi 13:51
BBP teşkilatından Rektör Kızılay’a ziyaret

Büyük Birlik Partisi (BBP) heyetini ağırlayan Rektör Kızılay, İnönü Üniversitesi’nin Türkiye’nin en köklü üniversitelerinden biri olduğunu söyleyerek, “Kuruluş sıralaması olarak Türkiye'de beş üniversiteyle birlikte 14. sırada yer alıyor. Üniversitemiz 43. yaşına girdi. Ben de üniversitenin 14. rektörüyüm" diye konuştu.

Kızılay, ayrıca göreve yeni gelen BBP Yeşilyurt İlçe Başkanı Ercan Altunkaya ve yönetimine başarılar diledi.

TÜRKİYE’DE BAŞARI SIRALAMASINDA İYİ BİR YERDE…

BBP Yeşilyurt İlçe Başkanı Altunkaya da, “Göreve yeni gelmemiz sebebiyle teşkilat olarak STK’larımızı, derneklerimizi, üniversitemizi, basın kurumlarını ziyaret etmeye devam ediyoruz. Bugün de Türkiye’de başarı sıralamasında iyi bir yerde olan Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay Bey’i makamında ziyaret ediyoruz. Eğitim ile ilgili, üniversitemiz ile ilgili tüm sorunlarda, teşkilatımızın yapması gereken konularda rektörümüzün yanında olduğumuzu belirtmek isteriz” ifadelerini kullandı.(Bülten) busabahmalatya.com 

HABER MERKEZİ

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