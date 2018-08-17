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Bayramda elektrik kesilmeyecek

Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli illerinde Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. 9 günlük Kurban Bayramı tatili için hazırlıklarını tamamladı.

Bayramda elektrik kesilmeyecek

Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli illerinde Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. 9 günlük Kurban Bayramı tatili için hazırlıklarını tamamladı.

17 Ağustos 2018 Cuma 13:58
Bayramda elektrik kesilmeyecek

Fırat EDAŞ; kaliteli ve kesintisiz elektrik sağlama noktasında öngörülebilecek tüm önlemleri yerinde alarak, Kurban Bayramı’nda da önlem alacak.

Bu kapsamda görev bölgesindeki illerde meydana gelebilecek olası arızalarda tüketicilerin mağduriyet yaşamaması için elektrik şebekelerinde bakım onarım çalışmalarını gerçekleştirdi. Ayrıca müşterilerinin9 günlük tatil boyunca aileleri ile huzurlu bir zaman geçirmeleri adına Fırat EDAŞ ekipleri, bu bayramda da7/24 görev yapacak. (Bülten) busabahmalatya.com

Anahtar Kelimeler:
BayramElektrik
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