BAYRAMA KADAR YETİŞSE…

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdesiyle maaşı düşük olan emeklilere seyyanen zam yapılacak. Bin liranın altında maaş alan emekliler için, bir yasa hazırlanacak ve artık bin liranın altında maaş alan emekli kalmayacak. Konuyla ilgili BUSABAH gazetesine konuşarak, önemli açıklamalarda bulunan Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği (TÜM EMEK DER) Malatya Şube Başkanı Mehmet Tangüner, önemli açıklamalarda bulundu.

Emeklilerin yardıma muhtaç olduğunu dile getiren Başkan Tangüner, birçok emeklinin maaşının bin liranın altında olduğunu hatırlattı.

EMEKLİLER İÇİN ÇOK İYİ OLUR

Emeklilerin sıkıntı içerisinde olduğunu ve bu düzenlemenin çok iyi olacağını dile getiren Başkan Tangüner, “Bu çok güzel bir haber. Başkan Recep Tayyip Erdoğan emekliler için çok önemli bir müjde verdi. Çünkü bizde Bağ-Kur’lular, eş durumunda olanlar, yeni emekli olan arkadaşlarımız 650 ila 930 TL arasında maaş alıyorlar. Bu uygulanırsa bu emekliler için çok iyi olur. İnsanlarımız Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a dua ederler. Biliyorsunuz hayat pahalılığı var ve emeklilerimiz sıkıntı içerisinde. Bu uygulama daha önce de düşünüldü, fakat bir toplantıda Sayın Cumhurbaşkanımız, ‘bin liranın altında maaş alan emekli yok!’ demişti. Demek ki, inceleme yapıldı, gözden geçirildi ve bin liranın altında maaş alan emekliler olduğu tespit edildi. Ve böyle bir uygulama yapıldı. Bu uygulanırsa emekliler memnun olurlar. Çünkü yüzde 50’nin üzerinde bin liranın altında maaş alan emeklimiz var. Bu düzenleme Kurban Bayramı’na kadar hazırlanırsa çok iyi olur” şeklinde konuştu.