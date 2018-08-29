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Bayram tatilinde 137 kişi hayatını kaybetti

Kurban Bayramı tatilinde alınan tüm tedbirlere rağmen Türkiye genelinde 106 ölümlü kazada 137 can kaybı yaşanırken, en fazla kaza Konya, İzmir ve Antalya’da meydana geldi, Ardahan’da ise hiç trafik kazası yaşanmadı. Malatya’da da çok sayıda ölümlü ve yaralanmalı kaza yaşandı.

Bayram tatilinde 137 kişi hayatını kaybetti

Kurban Bayramı tatilinde alınan tüm tedbirlere rağmen Türkiye genelinde 106 ölümlü kazada 137 can kaybı yaşanırken, en fazla kaza Konya, İzmir ve Antalya’da meydana geldi, Ardahan’da ise hiç trafik kazası yaşanmadı. Malatya’da da çok sayıda ölümlü ve yaralanmalı kaza yaşandı.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 11:48
Bayram tatilinde 137 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanlığının verilerine göre, Kurban Bayramı’nda trafik kazasına bağlı can kaybı sayısı son 10 yılın ortalaması ile aynı. Alınan tüm önlemlere rağmen 106 ölümlü trafik kazasında 137 kişi hayatını kaybederken, hayatını kaybeden sürücülerin yüzde 80’inde emniyet kemerinin takılı olmadığı tespit edildi. Bayram tatili boyunca en çok kaza Konya, İzmir ve Antalya’da yaşanırken, Ardahan’da ise hiç trafik kazası yaşanmadı. Otobüslerde polislerin yolcu gibi denetimleri işe yaradı, bu bayramda ölümlü otobüs kazası hiç yaşanmadı. 17 ildeki 20 kaza kara noktasında sadece bir ölümlü kaza meydana geldi.

81 BİN EKİP VE 140 BİN TRAFİK PERSONELİ GÖREV YAPTI

İçişleri Bakanlığı, Kurban Bayramında karayollarında aldığı yoğun trafik önlemleri ile vatandaşların bayram tatilini huzurlu geçirmelerini sağlarken, trafik kazalarına bağlı can ve mal kayıplarının da önüne geçmeye çalıştı. Kurban Bayramı tatili 9 gün olmasına rağmen Bakanlık, trafik denetimlerini 17-27 Ağustos 2018 tarihlerinde 11 gün süreyle gerçekleştirdi. Bayram tatili süresince karayollarında yaklaşık 81 bin ekip ve 140 bin trafik personeli görev yaptı. Şehirlerarası otobüslerde yolcu olarak denetim yapan 227 personelin yanı sıra 32 polis başmüfettişi de alınan tedbirleri yerinde denetledi.
Alınan trafik tedbirlerinin etkisini artırmak ve toplumun tamamını etkileyebilmek için çocukların aileleri üzerindeki yaptırım gücünden yararlanıldı. “Bu Bayram Ben de Trafik Polisiyim; Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük” kampanyası başlatılarak, trafikte farkındalığı artırarak alınan trafik tedbirleri desteklendi.

Malatya’da da aynı denetimler yoğun bir şekilde yapıldı. busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
BAYRAM TATİLİKURBAN BAYRAMI
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