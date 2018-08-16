Bayram ikramiyeleri bugün ödenmeye başlıyor

Bayramda önce ikramiye verilecek olması Malatya'da vatandaşlar tarafından büyük bir mutlulukla karşılandı. Böylece vatandaş maddi anlamda sıkıntı yaşamadan rahat bir bayram geçirmiş olacak.

Emeklileri yakından ilgilendiren müjdeli haberleri geçtiğimiz günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamıştı.

BAKANDAN İKRAMİYE AÇIKLAMASI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bayram ikramiyesi ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Bakan Selçuk, “Bağ-Kur ve SSK emeklilerine 16 Ağustos, Emekli Sandığı emeklilerine 17 Ağustos’ta bayram ikramiyesi ödeyeceğiz. Bayram ikramiyesi ödemeleri emeklilerimize hayırlı, uğurlu olsun.Birden fazla dosyadan aylık alan emeklilerimize hisse oranı yüksek olan dosyadan tek bir ikramiye ödenecektir. Ayrıca, vefat eden sigortalılarımızdan dolayı gelir ve/veya aylık almakta olan hak sahiplerine hisseleri oranında, iş kazası ve meslek hastalığı sigortasından sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlara ise gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında bayram ikramiyesi ödemesi yapılacak” ifadelerini kaydetti.

Kurban Bayramı için 11 milyon 767 bin 550 emekli ve hak sahibine toplamda 10 milyar 417 milyon 886 bin 693 lira bayram ikramiyesi ödenecek. busabahmalatya.com