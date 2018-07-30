Battalgazi Belediyesi kadın sığınma evi yapıyor

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediyesi Kadın Sığınma Evi’nde sürdürülen çalışmaları inceledi.

Sosyal belediyecilik alanında önemli bir ihtiyacın karşılanacağını belirten Başkan Gürkan, “Bugün, yapılacak olan Kadın Sığınma Evi’nde incelemeler yapmak, yapılan çalışmaları yerinde görüp incelemek maksadıyla burada bulunuyoruz. Aşağı- yukarı Kadın Sığınma Evi’nde yapılan çalışmalarda en son aşamaya geldiğini yakinen müşahede ettik. Bu anlamda burada bu çalışmaları yürüten Kültür ve Sosyal İşleri müdürümüz olsun, başkan yardımcılarımız olsun ve ilgili firma yetkililerine teşekkür ediyorum. Bu çalışmalarında memleketimize, Malatya'mıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi. (Bülten)