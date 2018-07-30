Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 32°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
95377
ALTIN
191.449
DOLAR
4.8774
STERLİN
6.4033
EURO
5.6868

Battalgazi Belediyesi kadın sığınma evi yapıyor

Battalgazi Belediyesi Kadın Sığınma Evi yapıyor. Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Aşağı- yukarı Kadın Sığınma Evi’nde yapılan çalışmalarda en son aşamaya geldiğini yakinen müşahede ettik” dedi.

Battalgazi Belediyesi kadın sığınma evi yapıyor

Battalgazi Belediyesi Kadın Sığınma Evi yapıyor. Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Aşağı- yukarı Kadın Sığınma Evi’nde yapılan çalışmalarda en son aşamaya geldiğini yakinen müşahede ettik” dedi.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 10:54
Battalgazi Belediyesi kadın sığınma evi yapıyor

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediyesi Kadın Sığınma Evi’nde sürdürülen çalışmaları inceledi.

Sosyal belediyecilik alanında önemli bir ihtiyacın karşılanacağını belirten Başkan Gürkan, “Bugün, yapılacak olan Kadın Sığınma Evi’nde incelemeler yapmak, yapılan çalışmaları yerinde görüp incelemek maksadıyla burada bulunuyoruz. Aşağı- yukarı Kadın Sığınma Evi’nde yapılan çalışmalarda en son aşamaya geldiğini yakinen müşahede ettik. Bu anlamda burada bu çalışmaları yürüten Kültür ve Sosyal İşleri müdürümüz olsun,  başkan yardımcılarımız olsun ve ilgili firma yetkililerine teşekkür ediyorum. Bu çalışmalarında memleketimize, Malatya'mıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi. (Bülten)

Anahtar Kelimeler:
Kadın Sığınma EviMalatyaBattalgazi MalatyaSelahattin Gürkan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tatbikat gerçeği aratmadı
Tatbikat gerçeği aratmadı
Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması final verdi
Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması final verdi
Sancaktar Türbesi’nde restorasyon
Sancaktar Türbesi’nde restorasyon
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim