Batmakta olan ABD stratejisi…

ABD-Türkiye arasında yaşanan gerilimin Türkiye ekonomisine yansıması birçok tepkilere neden oluyor. Türkiye genelinde olduğu gibi bir tepki de Memur-Sen Malatya Şubesi ve ona bağlı sendikalardan geldi. Dün sendika binasında yaptığı basın açıklamasıyla “Küresel Dayatmalara Hayır” diyen Memur-Sen Malatya Şube Başkanı Kerem Yıldırım, son aylarda Türk ekonomisine karşı yapılan manüplatif saldırıların Trump’ın Twitter üzerinden yaptığı açıklamayla birlikte yeni bir döneme girdiğini söyledi.

STRATEJİLER BİR BİR İFLAS ETMEKTE

Ekonomik darbe girişiminin 15 Temmuz darbe girişimi gibi bir taktik olduğunu ifade eden Başkan Yıldırım, “Aslında ABD başkanının bu açıklamaları aşikarın beyanından başka bir anlam taşımamaktadır. Zira biz, son zamanlarda ekonomimize karşı yapılan operasyonların emperyalizmin Türkiye’ye dönük olarak geliştirdiği ‘Ahlaksız stratejinin’ daha önce terör örgütleri eliyle gerçekleştirdiği saldırıları, 15 Temmuz işgal girişimi gibi bir taktiksel devamı olduğunu biliyoruz. Yine biz biliyoruz ki; özellikle 2008 finansal krizi ile birlikte büyük bir darboğaza girmiş olan kapitalist emperyalizm ve onun en tepesindeki elitlerin yönettiği ABD’nin 1945’ten sonra geliştirdiği taktik stratejiler bir bir iflas etmektedir. Tam da bu sebepten dolayı büyük bir ‘akıl tutulması’ yaşamaktadır. Dolayısıyla Amerika krizin ve şiddetin merkezidir; ülkemizin de içinde bulunduğu otuz ülkeye karşı neresinden bakarsanız bakın küresel çapta bir yıkımın kapısını aralayacak olan ‘ticaret savaşları’ stratejisi başka nasıl açıklanabilir. Bazı kesimlerin görmezden geldiği böyle bir gerçek ortadayken, özellikle evanjelikler ve neoconların ‘rahip Brunson’ı teslim etmezseniz.’ ile başlayan tehditlerinin krizin merkezi Amerika’nın hezeyanları olduğunu da bilmemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.

KURUMSAL YAPILARININ GÜVENİRLİLİĞİ KALMAMIŞTIR

ABD’nin kendi içerisindeki krizi gizlemek için dünya devlerine savaş açtığını dile getiren Başkan Yıldırım, “Evet, mesele Papaz Brunson değildir. Mesele, batmakta olan bir ABD stratejisidir. Ülkemizde bazı kesimlerin yaşadığımız süreci hala Brunson üzerinden okumaya çalışmaları ve hatta hukuku hiçe sayarcasına ‘ver Brunson’u krizden kurtul’ kolaycılığı 15 Temmuz’da büyük bir yenilgiye uğrattığımız emperyalizmin yeniden mevzi kazanmasından başka bir şeye hizmet etmeyecektir. Aslında mesele açık ve seçik bir şekilde karşımızda durmaktadır. Küresel emperyalizmin öncüsü ABD, kendi içindeki krizi gizlemek için dünya devletlerine savaş açmış durumdadır. Öte yandan, geçen yüzyıl ortasında Amerikan hegemonyasını sağlamak için sahaya sürülen bütün kavramlar ve bu kavramların kurumsal yapılarının güvenirliliği kalmamıştır. Buna karşılık dünyanın birçok yerinde yeni arayışlar, bağımsız politikalar geliştirilmektedir. Yani; küresel emperyalist ABD’nin gerek ekonomik anlamda gerekse siyasi anlamda kendi içinde yaşadığı krizler, bir hegemonik boşluk oluştururken, dünyada her devlet yeni ittifaklar yeni paktlar oluşturmak için çabalamaktadır” ifadelerini kullandı.

BÜTÜN GÜCÜMÜZLE KATKI VERDİĞİMİZİ İLAN EDİYORUZ

“Bu hakikati göremeyen, hala geçen yüzyıl askeri ve siyasi darbelerle ülkemize yerleşen vesayetin dilinden kurtulamayanların, Amerikan emperyalizminin temel aygıtlarından biri olan ve ‘küresel rezerv para’ olarak deklare edilen doları tek hakikat olarak görmeleri de kaçınılmazdır” diyen Başkan Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti:

“Onun içindir ki, vesayet döneminde oluşan ezberle konuşanların milletimizin hilafına kurdukları cümleler felaket tellallığı yapmaktır. Bütün bunlardan hareketle; emperyalizmin yaşadığı krizinin oluşturacağı muhtemel yıkıntılardan kurtulmanın ve son yıllarda bütün olumsuzluklara, bütün saldırılara rağmen adım adım hayata geçirdiğimiz ‘Güçlü ve Büyük Türkiye’ idealinin tam anlamıyla tecellisinin sağlanmasının tek yolu toplumsal dayanışmamızı koruyarak devlet ve Millet birlikteliğini güçlendirmektir. Güçlü ve büyük Türkiye idealini sendikal anlamda kendisine misyon edinmiş Memur-Sen ailesi olarak, küresel baronların ve onların ekonomik tetikçileri olarak gördüğümüz bazı uluslararası kuruluşların maniüplatif saldırılarına karşı hükümetimizin, devletimizin oluşturduğu direniş hattına şimdiye kadar olduğu gibi bütün gücümüzle katkı verdiğimizi ilan ediyoruz.” busabahmalatya.com