Başkanlığa Semra Özcan seçildi

Yeşilyurt Kent Konseyi Genel Sekreteri Ahmet Berber konuşmasında, “Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanımız Züleyha Türksoy kendi isteği ile istifa etmiş bulunuyor. Züleyha Türksoy hanımefendiye emek ve gayretlerinden dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yeni başkanımızı seçmek için olağan kurulumuzu toplamış bulunuyoruz. Kent Konseyimiz Malatya ve Yeşilyurt’un eğitimi, sosyal ve kültürel faaliyetlerine katkı sunmak adına güzel projeler hayata geçirecek” dedi.

Kent Konseyinin faydalı projeler ve çalışmalarda bulunacağını ifade eden Genel Sekreteri Berber, “Yeşilyurt Kent Konseyimiz şehrimize ve ilçemize faydalı işler yapmaya devam ediyor. Kent konseyinde görev alan kardeşlerimiz geliştirdikleri projeler ile başta şehrimiz ve ilçemizin kültürel ve sosyal açıdan daha ileriye gitmesini sağlıyor, bizde elimizden gelen tüm desteği vereceğiz ve onların önünü açacağız. Kentimizin ve ilçemizin her açıdan daha ileriye düzeye ulaşmasında fikirleri, önerileri ve farklı projeleriyle destek sağlayacak bütün hanım kardeşlerimizi Yeşilyurt Kent Konseyi Kadın Meclisine bekliyoruz. Bugün İkinci Olağan Genel Kurulumuzu yapıyoruz. Bugüne kadar Kadın Meclisi Başkanlığını yürüten Züleyha Türksoy’a verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Yeni göreve başlayacak olan Başkanımız ve Yürütme Kurulunun Yeşilyurt’umuz için önemli çalışmalar yapacaklarına yürekten inanıyorum, başarılar diliyorum” diye konuştu.

KADININ TOPLUMDAKİ ROLÜNÜ GÜÇLENDİRMEK İÇİN...

Yeşilyurt Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanlığına Seçilen Semra Özcan, “Başta Yeşilyurt Kent Konseyi Genel Sekreteri Ahmet Berber’e, STK Temsilcilerine, Yeşilyurt Kent Konseyi Kadın Meclisi Üyelerine desteklerinden dolayı teşekkürü borç bilirim.Görevi Yeşilyurt Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Sayın Züleyha Türksoy’dan devralıyorum. Züleyha Türksoy ve yürütme kurulu üyelerine 2 yıldır yapmış oldukları çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. eşilyurt Kent Konseyi Kadın Meclisi,Yeşilyurt’ da yaşayan kadınlarımızın din, dil, ırk, kültür, sınıf, eğitim ve düşünce farkı gözetmeksizin temsil edilmesini, özgür ve doğrudan katılımını sağlayan bir platformdur.Amacımız; planladığımız proje ve programlarda kadınlarımızın daha fazla yer almasını sağlamak, birlik ve beraberlik içinde hareket etmek istiyoruz. Bizler Kadın Meclisi olarak kadının toplumdaki rolünü güçlendirmek için çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi. (Bülten)