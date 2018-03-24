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Başkandan çamaşır makinesi istediler

Sivas’ta üniversite öğrencileri, sosyal medya hesabı üzerinden Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın’a seslenip, bozulan çamaşır makinesinin yerine yenisini istediler.Sosyal medyanın aktif olarak kullanan Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın,...

Başkandan çamaşır makinesi istediler

Sivas’ta üniversite öğrencileri, sosyal medya hesabı üzerinden Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın’a seslenip, bozulan çamaşır makinesinin yerine yenisini istediler.Sosyal medyanın aktif olarak kullanan Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın,...

24 Mart 2018 Cumartesi 14:07
Başkandan çamaşır makinesi istediler

Sivas’ta üniversite öğrencileri, sosyal medya hesabı üzerinden Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın’a seslenip, bozulan çamaşır makinesinin yerine yenisini istediler.

Sosyal medyanın aktif olarak kullanan Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, gün geçmiyor ki sosyal medya üzerinden gelen ilginç bir taleple karşılaşmasın. Aydın, geçtiğimiz aylarda sosyal medya üzerinden gelen etli pide talepleri ile muhatap olmuş ve bu talepleri karşılamıştı. Bu kez evlerindeki çamaşır makinesi bozulan üniversite öğrencileri Aydın’dan yeni bir çamaşır makinesi talep etti. Aydın’ın twitter hesabı üzerinden yapılan talebe duyarsız kalmayan başkan, talebi karşılayacağı sözünü verdi. Ancak bakan verdiği cevapta, ders notlarının düşmesi halinde makineyi geri alabileceği şeklinde bir de şaka yaptı.
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