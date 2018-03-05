Başkan Yanbaz: "13 milyon imza topladık"

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Vecdi Yanbaz, "Tüm illerimizde kadınlar komisyonumuzca teşkilatlanarak kadın kamu görevlilerimizin sorunlarıyla birebir ilgilenmekteyiz. Çok şükür bu güne kadar verdiğimiz mücadeleler sonucunda kamu görevlilerimiz için elde ettiğimiz kazanımlar adasında kadın kamu görevlilerimizi yakından ilgilendiren kazanımlarda yer alıyor" dedi.

Büro Memur-Sen tarafından, Bakan Sarıeroğlu’nun katılımlarıyla "Merhamet ve Kadın" temalı program düzenlendi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Ankara Greenpark Otel’de düzenlenen programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Büro Memur-Sen Genel Başkanı Vecdi Yanbaz, toplumu oluşturan en küçük yapının aile olduğunu ifade ederek, ailenin temel yapı taşının da şüphesiz kadınlar olduğunu vurguladı. Yanbaz, "Doğumdan ölüme kadar yaşamın her alanında kadın vardır. Bizleri yetiştiren, büyüten, eğiten, kadınlardır. Bunun için kadınlar karşılıksız fedakârlığın ve özverinin timsali olmuşlardır. Bizler kadınlarımıza ne kadar saygı göstersek, hürmetle yaklaşsak azdır. Çünkü cennet vatan ülkemiz, kadınlarımızın omuzlarında yükselmiş bu günlere gelmiştir. Korku nedir bilmeyen, asil, merhametli kadınlarımız sayesinde ülkemiz dün de, bu gün de saldırılara karşı dur demiş, hainlere geçit vermemiştir. Bizim kadınlarımız Milli Mücadelede erkek kılığına girerek savaşa katılan Halime Çavuş, cephane taşırken soğuktan donarak şehit olan Şerife Bacı, düşmanla göğüs göğüse çarpışan Kara Fatma, Rus işgaline direnişin sembolü Nene Hatun ve onlarcası, yüzlercesidir. 15 Temmuz hain darbe girişiminde gözünü kırpmadan sokağa çıkan, darbecilere karşı mücadele eden, gazi olan, şehit olan, yine bizim kadınlarımızdır. Şu anda devletimizin her kademesinde ülkemizin ve milletimizin geleceği için bakanlık, genel müdürlük, daire başkanlığı, memur gibi değişik unvanlarla ter akıtan, emek harcayan bizim kadınlarımızdır. Bizim kadınlarımız, Osmanlı’nın Kurucusu Ertuğrul Gazi’yi, İstanbul’un Fatihi Sultan Mehmet’i, Ulu Hakan Abdulhamit Han’ı, darbecilere dur diyen Ömer Halis Demir’i, ülkemizi bölgemizde ve dünyada lider ülke yapan, haksızlık karşısında dimdik duran, mazlumun yanında yer alan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı yetiştiren annelerimizdir" şeklinde konuştu.

"13 milyon imza topladık"

Genel Yetkili Sendika Büro Memur-Sen olarak her zaman kadınların yanında olduklarını kaydeden Yanbaz, "Kurduğumuz kadınlar komisyonumuz, bunun en güzel örneğidir. Tüm illerimizde kadınlar komisyonumuzca teşkilatlanarak kadın kamu görevlilerimizin sorunlarıyla birebir ilgilenmekteyiz.

Çok şükür bu güne kadar verdiğimiz mücadeleler sonucunda kamu görevlilerimiz için elde ettiğimiz kazanımlar adasında kadın kamu görevlilerimizi yakından ilgilendiren kazanımlarda yer alıyor. Doğum izni, süz izni, doğum yapan kadın memurlara gece nöbeti verilmemesinin süresinin uzatılması gibi önemli kazanımlar Büro Memur-Sen ve Memur-Sen sayesinde alınmıştır. En önemli kazanım ise kadın kamu görevlilerimizin özgürlüklerinin önünün açılması olmuştur. Hepinizin de bildiği gibi 28 Şubat post modern darbesinin ürünü olan kılık kıyafet yönetmeliği nedeniyle kadın kamu görevlilerimiz başörtüleriyle kurumlarına giremiyor, çalışamıyordu. Bu adaletsizliğin giderilmesi için hep birlikte bir ve beraber olduk, tam 13 milyon imza topladık. Topladığımız imzalar sonucunda kadın kamu görevlilerimizin özgürlüklerinin önü açıldı. Bu gün kadın kamu görevlilerimiz başörtüleriyle çalışabiliyorsa bu Memur-Sen sayesindedir, Büro Memur-Sen sayesindedir. Büro Memur-Sen ve Memur-Sen olarak bizler, sendikacılığın sadece ideolojik bir kavga ve bakış açısıyla yapılmadığını herkese gösteren ve ispat eden erdemliler hareketiyiz. Her zaman memurlarımıza, milletimize ve ülkemize nasıl faydalı oluruz kaygısıyla hareket ettik. Memurlarımızın umudu, milletimizin sevdalısı olduk. Kimden ve nerden gelirse gelsin her zaman haksızlığın karşısında dik dik durduk, mazlumun yanında yer aldık, bundan sonra da yer almaya devam edeceğiz" mesajini verdi.

Yanbaz, "Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarıyla tüm oyunların bozulmuş, emperyal güçlerin hesaplarının şaşırtılmış olduğunu belirterek, "Bu harekat barış için, adalet için yapılan bir harekattır. İlerleyen zamanlarda ülkemize karşı oluşabilecek tehditlerin önünü şimdiden kesmek için yapılan bir harekattır. Bu harekat, Suriye’nin Suriyelilere verilmesi için yapılan bir harekattır. İnanıyoruz ki, Zeytin Dalı Harekatı terör örgütlerinin bölge insanına karşı uyguladığı baskı ve şiddetin sonlandırmasını sağlayacaktır" dedi.