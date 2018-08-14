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BAŞKAN POLAT’TAN İLÇE ZİYARETLERİ

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, ilçe ziyaretlerine devam ediyor.

BAŞKAN POLAT’TAN İLÇE ZİYARETLERİ

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, ilçe ziyaretlerine devam ediyor.

14 Ağustos 2018 Salı 15:32
BAŞKAN POLAT’TAN İLÇE ZİYARETLERİ

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, AK Parti Malatya Milletvekilleri Ahmet Çakır, Bülent Tüfenkci ve Hakan Kahtalı ile birlikte Doğanyol, Pütürge ve Darende ilçelerini ziyaret etti.

İlk ziyareti Doğanyol ilçesine yapan heyet, Gökçe ve Doğanyol esnaflarını ziyaret edip, muhtarlarla bir araya geldiler. Doğanyol Belediye Başkanı Recep Gülbey ve muhtarlardan sorun ile ilgili bilgiler alan heyet yeni binasına taşınan AK Parti ilçe teşkilatını da ziyaret ettiler.

Pütürge ilçesindeki geziye esnaf gezisi ile başlayan heyet daha sonra Pütürgeli muhtarlarla bir araya geldiler. Pütürge’nin sorunlarının konuşulduğu toplantıdan sonra heyet bazı mahallelerde incelemelerde bulundu. Geziye Pütürge Belediye Başkanı Mehmet Polat’ta eşlik etti.

AŞUDU HAYIRLI OLSUN

Darende ilçe gezisinde ilk olarak AK Parti ilçe teşkilatını ziyaret eden heyet burada muhtarlarla bir araya geldiler. Darende esnafını da ziyaret eden heyet Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Aşudu Parkı’nı da gezdiler. Birkaç gün içinde açılması planlanan park ziyaretçilerin büyük beğenisini topladı. Geziye Darende Belediye Başkanı Süleyman Eser de katıldı. (Bülten) busabahmalatya.com

Anahtar Kelimeler:
Ilçe ZiyeretleriHacı Uğur Polat
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