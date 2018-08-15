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Başkan Koca’dan kongre açıklaması

AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, partisinin 6.Olağan Büyük Kongresiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Başkan Koca’dan kongre açıklaması

AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, partisinin 6.Olağan Büyük Kongresiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 14:14
Başkan Koca’dan kongre açıklaması

Adalet ve Kalkınma Partisi 6.Olağan Büyük Kongresinin, 18 Ağustos Cumartesi günü Ankara Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirileceğini aktaran Koca, “16 Nisan 2017 Halk Oylaması sonrası milletimizin onayını, 24 Haziran seçimleri ile teyidini alan ve böylece hayata geçen Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemiyle birlikte Türkiye’de yeni bir dönem başlamıştır. Liderimiz, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, kurucusu olduğu, ‘yuvam, sevdam, aşkım’ dediği partisine geri dönmüştür. 6.Olağan Büyük Kongre ile partimiz, içinde bulunduğumuz bu yeni sürece uyum aşamasını tamamlayacaktır. AK Parti, Türkiye’ye hizmet etmeye ahdetmiş bir parti olmanın getirdiği sorumluluk bilinciyle, bir demokrasi şöleni içerisinde kongresini yapacaktır. 16 yıldır girdiği tüm seçimleri kazanan AK Parti ilerlemeyi, yenilenmeyle teminat altına almıştır. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan öncülüğündeki bu kutlu davanın neferleri olarak bizler siyaseti bir bayrak yarışı olarak görüyoruz. Bizler siyaseti makam ve statü değil, bir görev ve sorumluluk addediyoruz. Görev ve sorumluluklarımızdaki değişim bizim için her seferinde bir yenilenme ve tazelenme anlamına gelmektedir. Bugüne kadar hizmet yarışında bayrağı aldığı noktadan hep daha ileriye taşıyan kadrolarımız, bugünden sonra da bu hizmet yarışında hep daha iyisi için çalışmaya devam edecektir. Bizler, 18 Ağustos Cumartesi günü bütün teşkilatlarımızla birlikte Ankara Kapalı Spor Salonu’nda olacağız. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte yorulmadan, bir an dahi duraksamadan büyük bir azim ve kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. İstikbalimiz olan çocuklarımıza ve gençlerimize verdiğimiz sözü tutarak, Türkiye’yi lider ülke yapma hedefimize, kararlılıkla yürüyeceğiz. Aziz Milletimizin kutlu yürüyüşünü engellemek için yapılan tüm girişimler, adı her ne olursa olsun, hangi mecrada yapılırsa yapılsın, Milletimizin kararlı ve dik duruşu, AK Parti kadrolarının azmi ve gayreti ile boşa çıkacaktır. Büyük ve Güçlü Türkiye, çocuklarımıza borcumuzdur. Kongremizin tüm AK Parti ailesine ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ederiz” diye konuştu. busabahmalatya.com

İHA

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MalatyaIhsan Koca
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