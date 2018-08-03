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BAŞKAN GÜRKAN AZERBAYCAN’DA

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yıl dönümü dolayıysa Azerbaycan-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Üyesi ve Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva’nın daveti üzere Azerbaycan’a gitti. Başkan Gürkan, burada bir dizi görüşmelerde bulundu.

BAŞKAN GÜRKAN AZERBAYCAN’DA

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yıl dönümü dolayıysa Azerbaycan-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Üyesi ve Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva’nın daveti üzere Azerbaycan’a gitti. Başkan Gürkan, burada bir dizi görüşmelerde bulundu.

03 Ağustos 2018 Cuma 13:47
BAŞKAN GÜRKAN AZERBAYCAN’DA

Azerbaycan Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yıl dönümü dolayıysa Azerbaycan-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Üyesi ve Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ülkesine davet etti. Azerbaycan Milletvekili Paşayeva’nın daveti üzere Azerbaycan’a giden Başkan Gürkan, Tarihi Kentler Birliği Başkanı ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ile birlikte Azerbaycan-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Üyesi ve Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva’ın eşlik ettiği bir dizi görüşmelerde bulundu.

Azerbaycan’da bir dizi görüşmelerin yanı sıra geziye de katılan Başkan Gürkan, Türkiye-Azerbaycan dostluk ilişkilerinin sarsılmaz olduğunu kaydetti. Başkan Gürkan, Azerbaycan ziyareti kapsamında yapılan görüşmelerin Azerbaycan-Battalgazi dostluk ilişkilerini daha da güçlendireceğini ifade etti. (Bülten) busabahmalatya.com

Anahtar Kelimeler:
BattalgaziBelediye Başkanı Selahattin GürkanAzerbaycan
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