BAŞKAN GÜRKAN AZERBAYCAN’DA

Azerbaycan Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yıl dönümü dolayıysa Azerbaycan-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Üyesi ve Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ülkesine davet etti. Azerbaycan Milletvekili Paşayeva’nın daveti üzere Azerbaycan’a giden Başkan Gürkan, Tarihi Kentler Birliği Başkanı ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ile birlikte Azerbaycan-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Üyesi ve Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva’ın eşlik ettiği bir dizi görüşmelerde bulundu.

Azerbaycan’da bir dizi görüşmelerin yanı sıra geziye de katılan Başkan Gürkan, Türkiye-Azerbaycan dostluk ilişkilerinin sarsılmaz olduğunu kaydetti. Başkan Gürkan, Azerbaycan ziyareti kapsamında yapılan görüşmelerin Azerbaycan-Battalgazi dostluk ilişkilerini daha da güçlendireceğini ifade etti. (Bülten) busabahmalatya.com