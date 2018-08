Başkan Çınar, mahalle sakinleriyle bir araya geldi

AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya ve mahalle muhtarlarının da yer aldığı programda konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Vatandaşların talepleri doğrultusunda çalışmalara yön verdiklerini ifade eden Başkan Çınar, “Biz halkın yanında ve halkla beraber olmaya her zaman önem veriyoruz. Toplumun tüm kesimleriyle iç içe olup, karşılıklı fikir alış verişleri şeklinde gerçekleşen bu tür etkinlikler sayesinde kentimize ve ilçemize en güzel hizmetleri sunuyoruz” şeklinde konuştu.

Vatandaşlarla iç içe olmaktan büyük keyif aldıklarını da ifade eden Çınar, “Biz ortak akıl anlayışını canlı tutarak ilçemizin kalkınması ve büyümesi noktasında çaba sarf ediyoruz. Yeşilyurt Belediyesi olarak hizmet götürmediğimiz tek bir mahallemiz kalmadı, her cadde ve sokakta bizim imzamız vardır. ”ifadelerine yer verdi.

Konak ve Banazı bölgesine 4 yıl içerisinde çok güzel hizmetler ulaştırdıklarını dile getiren Başkan Çınar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bu bölgemizde uzun yıllardır devam eden alt yapı sıkıntısının giderilmesi noktasında büyük emekler sarf ettik ve bu sorunun ortadan kaldırılmasında ciddi desteklerimiz oldu. Bozuk ve kullanılamaz hale gelen yollarımızın standardını yükseltmek ve konforlu hale getirmek amacıyla bugüne kadar çok ciddi mesai yaptık, ekiplerimiz gerek yol yenileme, bakım ve onarım gerekse de kilit taşı çalışmalarına devam etmektedir. 2014 yılında Yeşilyurt Belediyesi yeni kurulduğu günlerde buradaki muhtarlarımızla yaptığımız toplantıda, “ Horata Deresine giden yolu düzeltin sizden başka bir şey istemiyoruz, bizim için olmazsa olmazdır’ diyerek burayla ilgili taleplerini bize aktarmışlardı. 2014 ve 2015 yılı yatırım programına burayı hemen dâhil ederek Horata Deresine giden yolu çok güzel bir görüntüye kavuşturduk ve ulaşım sıkıntısını ortadan kaldırdık. Eski Belediyeden kalan binanın Semt Konağına dönüştürülmesiyle ilgili muhtarlarımız ve mahalle sakinlerimizden gelen taleplerin ardından burayı hızlı bir şekilde dizayn ederek bölgeye hitap eden, insanlarımızın ihtiyaçlarına cevap verecek çalışmalar yapılıyor. Konak ve Banazılı hemşerilerimiz her zaman bizim yanımızda oldular, yapılan hizmetler karşılığında dualarını almak, desteklerini görmek bizim için çok değerlidir. Bölgemize yapılacak diğer yatırımlar ve hizmetlerle ilgili muhtarlarımızla sürekli görüşme halindeyiz. Mahallelerimizin yaşam standartını yükseltmek, bu bölgelerde yaşayan kıymetli hemşerilerimizin huzur ve güveni için elimizden geleni bugüne kadar yaptık, bundan sonrada aynı özeni göstereceğiz. Hepimizin tek amacı var o da; Yeşilyurt’u kalkındırmak, büyütmek, geliştirmek, güzelleştirmek ve her alanda en iyisi hizmetleri hemşerilerimize sunmaktır”

AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya ise, gelişim ve değişim sürecinde olan Yeşilyurt’un dört yıl içerisinde çok büyük hizmetlerle buluştuğunu ifade ederken, Bahçebaşı, Su ve Yeni Mahalle sakinleriyle bir arada olmaktan ve sohbet etmekten büyük bir onur duyduklarını söyledi.

Konak ve Banazı’lı vatandaşlarda yapılan hizmetlerden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkür ederken, talep ve isteklerini paylaştılar.

Vatandaşların taleplerini dikkatlice dinleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, iletilen sıkıntıların incelenmesi ve yapılması gerekenlerin en kısa sürede hayata geçmesi noktasında Başkan Yardımcıları ve Birim Müdürlerine talimatlar verdi.

busabahmalatya.com