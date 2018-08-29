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BAŞKAN ÇINAR, AĞBABA’YI AĞIRLADI

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’yı makamında ağırladı.

BAŞKAN ÇINAR, AĞBABA’YI AĞIRLADI

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’yı makamında ağırladı.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 12:39
BAŞKAN ÇINAR, AĞBABA’YI AĞIRLADI

Yeşilyurt’un geleceği için yapılan tüm çalışmalarda istişareye önem verdiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Yeşilyurt, Malatya’nın en hızlı gelişen ilçelerinin başında gelmektedir, nüfus yoğunluğumuzun artmasıyla birlikte bizlerde bu büyümeyi sağlıklı ve planlı bir şekilde hayata geçiriyoruz. Yeni gelişim alanları, sanayi alanları ve diğer gelişim gösteren bölgeleri içerisinde barındıran Yeşilyurt, Malatya’nın Batı’ya açılan penceresidir” diye konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a çalışmalarında başarılar diledi. Yeşilyurt’un Malatya’nın Batı’ya açılan kapısı olduğunu dile getiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “Yeşilyurt, Malatya’nın en önemli ilçelerinden bir tanesidir. Sanayi ve ticaret alanlarını içerisinde barındıran Yeşilyurt Malatya’mızın gelişen en önemli bölgesidir. Siyasi hayatından önce yakından tanıdığım Belediye Başkanımız Mehmet Çınar’a görevinde başarılar dilerim, Yeşilyurt’un gelişimine önemli katkılar sunacaktır” şeklinde konuştu. (Bülten) busabahmalatya.com

Anahtar Kelimeler:
Mehmet ÇınarVeli Ağbaba
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